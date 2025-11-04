Bărbat de 81 de ani, accidentat grav de o mașină, la Timișoara. A traversat strada neregulamentar

Bărbat de 81 de ani, accidentat grav de o mașină, la Timișoara. A traversat strada neregulamentar

Marți, 4 noiembrie, în jurul orei 17:50, în municipiul Timișoara s-a produs un grav accident de circulație.

Un bărbat de 77 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazăr, dinspre bulevardul Cetății înspre Calea Circumvalațiunii, iar la un moment dat a surprins și accidentat un bărbat care ar fi traversat partea carosabilă prin loc nepermis.

La fața locului au fost prezente și echipajele medicale care au acordat primul ajutor și l-au transportat pe bărbat, în vârstă de 81 de ani, la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

