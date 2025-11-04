40 de milioane de lei din PNRR pentru Banat! Localitățile care au primit bani

Ultimele patru runde de decontări pentru investițiile finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, organizate săptămâna trecută de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au adus sume deloc neglijabile în conturile administrațiilor locale bănățene.

Astfel, municipiile Timișoara, Reșița și Caransebeș au primit 6,4 milioane de lei (două plăți), 8,8 milioane (două plăți) și, respectiv, 140 de mii de lei.

De asemenea, au fost virate decontări către orașele Recaș – 2,54 milioane de lei, Ciacova – 976 de mii, Făget – 132 de mii, respectiv, Oravița – 7,4 milioane de lei (trei plăți).

Lista este completată de comunele Liebling – 772 de mii, Cenei – 662 de mii, Sacoșu Turcesc – 336 de mii, Ghizela – 314 mii, Margina – 220 de mii, Valcani – 185 de mii, Satchinez – 70 mii și Boldur – 36 de mii lei.

Bani au primit și mai multe unități administrative rurale din Caraș-Severin: Sasca Montană – 1,7 milioane de lei, Păltiniș – 676 de mii (două plăți), Lăpușnicu Mare – 600 de mii (două plăți), Răcășdia – 465 de mii, Brebu Nou – 437 de mii, Dalboșeț – 85 de mii și Ciclova Română – 70 de mii de lei.

Nu în ultimul rând, către conturile Consiliului Județean Timiș s-au virat 22 de mii de lei, iar către cele ale Consiliului Județean Caraș-Severin, 6,8 milioane de lei.