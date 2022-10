Banii pentru nou-născuți, scoși de la primar cu forcepsul

Consilierii locali din comuna Săcălaz au aprobat, anul trecut, un proiect prin care se încuraja căsătoria și natalitatea.

Conform acestuia, tinerii care se căsătoresc primesc un stimulent în valoare de 2.500 de lei. Aceeași sumă se alocă și la nașterea fiecărui copil.

Deși a trecut ceva timp, nimeni nu a văzut banii, fapt ce a determinat reacții din partea tinerilor, dar și a unor aleși locali.

Consilierul Cătălin Pânzariu a reacționat recent în acest sens, solicitând acordarea sumelor prevăzute:

”Anul trecut au fost aprobate prin HCL stimulente financiare în valoare de 2500 de lei atât pentru nașterea fiecărui copil cât și la înfăptuirea căsătoriei.

În ultima perioadă am fost contactat de tot mai mulți părinți, deoarece acest stimulent (care a fost votat in Consiliul Local si prevăzuți in buget) întârzie să fie plătit și sunt mințiți in fiecare lună că-l vor primi luna viitoare, pentru că nu sunt bani în buget.

Deși l-am întrebat pe domnul primar în ședința de consiliu local, care este situația plăților, acesta a refuzat să-mi răspundă, drept pentru care fac un apel și pe această cale ca toate sumele restant, să fie achitate urgent către beneficiari și să fie respectate hotărârile pe care noi toți le-am aprobat!

Intervenția consilierului a generat nervozitate în rândul conducerii Primăriei Săcălaz, care a recunoscut întârzierile, anunțând, totodată, că banii se vor acorda, ceea ce este un lucru îmbucurător:

”Primăria Comunei Săcălaz dezminte informațiile mincinoase lansate in spațiul public cu privire la faptul că stimulentul financiar pentru nou născuți și tinerii căsătoriți ne se mai acordă. Inducerea ideii ca stimulentul se va plăti doar la intervenția unui consilier local este de o obrăznicie fără precedent.

De asemenea, votarea unui buget local nu asigură, practic, bani în contul primăriei asa cum înțelege aceiași persoană publică.

Încasările la bugetul local sunt mult mai mici decât s-a preconizat inițial, de aici și întârzierea plăților către beneficiari.

Ca o concluzie, primarul comunei Săcălaz va debloca plătile in luna decembrie”.

În concluzie, totul e bine când se termină cu bine, chiar dacă banii se scot cu forcepsul.