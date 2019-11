Atenție, șoferi! Circulație restricționată și parcare interzisă în Timișoara de 1 Decembrie

Circulația rutieră va fi restricționată, la fel și parcarea pe mai multe străzi din Timișoara, pentru manifestările de 1 decembrie.

Timișorenii au fost rugați ca încă de ieri de la ora 14:00 să nu mai folosească locurile de parcare amenajate pe Bulevardul Take Ionescu. Cei care locuiesc în zonă au mai putut parca acolo până sâmbătă dimineață, la ora 9:00.

Duminică, 1 decembrie, de la ora 9:00, circulația va fi închisă pe strada Popa Șapcă, Bulevardul Take Ionescu, strada Hector (între Bld. Revoluției 1989 și Bld. Take Ionescu), str. Andrei Mocioni și strada Enric Baader (între Înfrățirii și Bld. Take Ionescu).

Poliția Timiș le recomandă șoferilor ca variantă ocolitoare: strada Demetriade, strada Avram Imbroane, strada Mihail Kogălniceanu, strada Simion Bărnuțiu, Piața Badea Cârțan, strada Mărăști, strada Oituz, Bulevardul Michelangelo, Bulevardul Revoluției 1989.

