Asociația Acasă în Banat. Haideți în iunie la Grădinari!

Asociația Acasă în Banat dă startul înscrierilor pentru voluntari la Color the Village – Grădinari 2025!

„Avem trei zile să schimbăm fața satului Grădinari! Toți cei care doresc să se alăture evenimentului „Color the Village”, de la Grădinari, județul Caraș Severin se pot înscrie începând de astăzi, completând formularul online Voluntari Color the Village.

Link direct: https://forms.gle/3rJquVu8zhUJmExN6

Acest festival de fapte bune se află la a șaptea ediție și are loc în localitatea Grădinari, în județul Caraș Severin, în zilele de 5, 6 și 7 iunie 2025. În aceste trei zile, sute de voluntari vor lucra împreună pentru a renova 30 de fațade. Ei vor face lucrări de reparații, vor vopsi porți, vor zugrăvi fațadele, totul pentru a da satului Grădinari un impuls deoarece reprezintă poarta de intrare în Valea Carașului”, transmit reprezentanții asociației.

Voluntarii pot participa la una, două sau la toate cele trei zile de eveniment. Nu este obligatorie experiența în construcții sau renovări edilitare, însă un aport important îl au voluntarii cu experiență. Perioada de înscriere este 23 aprilie 2025 – 25 mai 2025.

Organizatorii asigură voluntarilor trei mese pe zi, gustări, apă, cafea, iar consumul de alcool este strict interzis în timpul programului de lucru. Cazarea se poate face gratuit la cort și, în limita locurilor disponibile, la localnici. Deoarece sunt așteptați voluntari din toate colțurile țării, transportul până la Grădinari nu este asigurat, însă organizatorii pot pune în legătură voluntarii care vin din aceeași direcție pentru a ajunge împreună la Color the Village.

Proiectul Color the Village este susținut financiar exclusiv din donații și sponsorizări private. La ediția din acest an s-au alăturat până acum sponsorii Profi România și Kimball Electronics. Partenerii principali ai evenimentului din acest an sunt Primăria Grădinari, Doomstriker LEMC Banat și Liceul Teoretic General Dragalina din Oravița.

Color the Village se află la a șaptea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pună în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra-cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.