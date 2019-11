Artistul care a târât o mămăligă peste granița cu Moldova ajunge la Timișoara

Artistul din Republica Moldova Ghenadie Popescu ajunge în această seară la Casa Artelor, ca să le povestească timișorenilor despre practica lui artistică, despre artă și spațiul public.

Ghenadie Popescu a devenit faimos în urmă cu câțiva ani, pentru că a pornit pe jos la drum îmbrăcat într-un costum de rafie și a târât după el o mămăligă peste graniță, prin care a legat simbolic Chișinăul de Iași. În lipsa unui spațiu propriu de lucru, artistul a căutat zone cu materiale mai accesibile: mălai, pungi de rafie, o roabă, o bicicletă.

Vara aceasta, timp de o lună, Ghenadie a fost într-o cercetare artistică la Timișoara și a pus cap la cap un film despre o lume bogată în simboluri și aluzii, despre scene întinse de-a lungul canalului Bega și despre bolovanul ce vine mereu la vale – un simbol pentru continuarea unui război fără sens. Filmul face parte din expoziția “We Transfer: Art and Politics in Appropriate Hands”, prezentă zilele acestea la Casa Artelor. Întâlnirea de astăzi are loc în acelaşi spaţiu, de la ora 19,30, şi reprezintă, la fel ca expoziţia, un proiect al Asociației Culturale Contrasens, situat la intersecția dintre arta vizuală și evenimentele politice și sociale din ziua de azi.

Tot la Casa Artelor, pentru mâine la ora 11, organizatorii au anunțat și un tur ghidat în cadrul căruia vizitatorii vor vedea lucrări noi care exprimă realitatea Timișoarei, rezultate în urma unor cercetări artistice în spațiile și instituțiile publice din oraș. Artiștii care expun sunt Ana Adam, The Candidate (Ion Dumitrescu, Florin Flueraș, Alina Popa), Olivia Mihălțianu, Vlad Nancă, Ghenadie Popescu și grupul de acțiune subREAL. Expoziția “We Transfer: Art and Politics in Appropriate Hands” poate fi vizitată zilnic, până în 8 noiembrie, între orele 10 și 19, la Casa Artelor. Intrarea este gratuită.