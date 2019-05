APEL către toţi iubitorii de mediu şi ecologiştii care vor mâncare şi o viaţă sănătoase

Dragi ecologiști,

În calitate de președinte al PER am datoria de a vă înștiința că partidul nostru nu s-a înscris în cursa pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

Împreună cu colegii de la centru am ales cea mai avantajoasă soluție pentru români și pentru România. Am selectat din programul de guvernare al PER cinci proiecte de țară care să fie adoptate de actualul guvern, proiecte ce vizează în principal protecția mediului înconjurător și dezvoltarea României.

Am semnat un protocol de colaborare cu PSD pentru atingerea acestor obiective și în prezent ne lăudăm deja cu adoptarea primului nostru proiect, respectiv reducerea TVA la produse BIO și Tradiționale.

Mai mult, conducerea PSD a anunțat aprobarea și adoptarea în scurt timp a proiectului de interzicere a tăierilor haotice de păduri cât și a proiectului de interdicție a exportului de bușteni și cherestea.

Legea răspunderii magistraților, adoptarea conceptului “Dracula” ca brand de țară și HGul privind acordarea autorizaţiei de mediu către investitori în 48 ore, sub garanția de 10% din investiţie sunt următoarele proiecte asumate spre adoptare și implementare de către PSD, deoarece se află deja în comisii.

Întrucât Partidul Social Democrat a acceptat proiectele propuse și dorite de către noi, ecologiștii, vă îndemn , dragii mei, ca duminică, 26 mai, să votați candidații PSD, pentru că, doar astfel putem avea garanția că și alte proiecte ecologiste, viitoare vor face parte din prioritățile de guvernare.

În această campanie electorală, PSD este singurul partid care propune proiecte concrete, în avantajul românilor și pentru România.

Problematica dublului standard al produselor, subvenții egale pentru fermieri în toate statele membre UE, creșterea fondurile europene pentru proiectele de mediu, finalizarea inchiderii culoarelor Ten-T Core în domeniul rutier, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, noi tehnologii privind energia regenerabilă și neconvențională, reprezintă preocupările specifice privind ecologia și protecția mediului înconjurător, fiind proiecte importante în agenda PSD ptr europarlamentare.

Dragii mei,

Această duminică este exclusiv despre alegerile europarlamentare și nu despre un non- sens de referendum, al cărui efect este nul de drept. Președintele României a dorit să minimalizeze importanţa acestor alegeri și a viitorului nostru european, impunând o procedură costisitoare doar pentru a se implica oficial în campania PNL.

Amintim că la referendumul din 2009, Klaus Iohannis a declarat clar și răspicat că a votat doar la alegerile prezidențiale, deoarece, cităm: „referendumul mi s-a părut inutil”! La fel de inutil este și acesta, cu întrebări pe care nici măcar președintele nu le știe și nu le dă importanţă.

Dragi ecologiști, închei prin a vă spune că sub conducerea actuală a PSD, proiectele pentru care milităm de ani de zile sunt pe lista cu priorități ale guvernului iar cele mai importante dintre ele sunt deja adoptate. Pe cale de consecință eu voi vota duminică lista PSD pentru Parlamentul European și vă îndemn pe dumneavoastră să faceți același lucru. Vă aduc la cunoştinţă că eu nu voi ridica buletinele de vot pentru referendum.

VOTAŢI PSD! Votați lista social- democraților!

Dănuţ POP

Preşedinte PER

