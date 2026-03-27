Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren arabil-drum în Sânmihaiu Român.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 16 aprilie 2026, ora 12:00 LICITATIA a IV a (a patra licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

a) teren arabil-drum in suprafata de 579 mp, inscris in CF 407985 Sanmihaiu Roman, nr cadastral 407985, situat in Sanmihaiu Roman, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia a IV a de 86.079 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. TIMISOARA– Direcția Colectare – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.