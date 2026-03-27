Estimările managerilor: Prețurile vor crește accentuat până în mai în comerț și construcții.

Managerii estimează creșteri de prețuri în următoarele două luni în comerț, servicii, construcții și industrie, potrivit tendințelor în evoluția economiei, publicate vineri de INS. Creșteri accentuate sunt așteptate în comerț și construcții.

Rezultatele anchetei desfășurate de INS în luna martie indică, pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției industriei prelucrătoare, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +34%.

În ceea ce privește construcțiile, potrivit estimărilor făcute de manageri pentru următoarele trei luni, se prognozează o tendință de creștere a volumului producției (sold conjunctural +17%). Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -1%) și se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze creștere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din sectorul comerțului cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -4%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +2%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 53% dintre respondenți, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +50% indicând creștere accentuată.

Managerii din servicii estimează relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%. Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.

