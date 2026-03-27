SF-ul pentru pasajul denivelat pe DC 152 – Calea Urseni, la intersecția cu VOT Sud, a primit aviz

Studiul de Fezabilitate (SF) pentru realizarea pasajului denivelat pe DC 152 (fost DC 98) – Calea Urseni, la intersecția cu Varianta de Ocolire Timișoara (VOT) Sud km 16+510, a fost avizat în Comisia Tehnico-Economică (CTE) a CNAIR S.A.

Urmează aprobarea în CTE la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în vederea obținerii ordinului de ministru pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ulterior, se va lansa procedura de atribuire a contractului pentru proiectare și execuție.

„Soluția tehnică convenită este realizarea unui pasaj denivelat subteran, care include un cheson – o structură din beton armat ce formează zona acoperită prin care se va circula pe sub centură, cu o lungime de 65 m. Această variantă a fost propusă de proiectant deoarece permite execuția lucrărilor fără afectarea traficului pe centura Timișoara Sud (VTM) și fără relocarea liniilor de înaltă tensiune”, a transmis DRDP Timişoara.

Date tehnice despre pasaj

* lungime totală 550 m (cu rampe)

* pasaj acoperit 180 m

* lățime totală 12 m (din care 8 m parte carosabilă – o bandă/sens – și trotuare).

Drumul Comunal 152 va fi reamenajat, iar bretelele de acces la VTM vor fi adaptate până la racordarea cu benzile de accelerare și decelerare.

Realizarea acestui pasaj va facilita accesul direct între Urseni și Timișoara, eliminând rutele ocolitoare și contribuind la fluidizarea traficului în zonă.