Anunț licitație – bunuri imobile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara-Directia Colectare- Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale, organizeaza in data de 27.08.2025, ora 11:00, LICITATIA a IV-a (a patra licitatie) pentru vanzarea bunului imobil:

Cota de 3/16 din teren intravilan in suprafata de 1427 mp, cu constructii cu destinatie locuinta, in suprafata de 125 mp, inscrise in CF 401948 UAT Satchinez, nr TOP 123/1, situate in loc. Satchinez, str. a VIII a, nr. 38, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia a IV-a de 32.311 lei

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.R.F.P. Timisoara – Directia Colectare – Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale din mun. Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare (conditii participare, depunere oferta) vă puteţi adresa la numarul de telefon 0256200178.

Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi-valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate- Timisoara Executari silite cazuri speciale.