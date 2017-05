Andreea Velcea şi Nini Dica jr, la noua secţie de tenis a SCM Timişoara

Andreea Velcea şi Nini Dica jr, care au devenit la începutul acestei săptămâni campioni naţionali la categoria de vârstă sub 16 ani, vor fi primii sportivi ai secţiei de tenis de câmp de la SCM Timişoara.

Cei doi sunt legitimaţi în prezent la un alt club din oraşul de pe Bega, CS Sport 4 Fun, părţile implicate dorind ca federaţia de profil să aprobe dubla legitimare pentru ca ei să beneficieze de sprijin din mai multe părţi.

„Noi, cei de la SCM Timişoara, am întreprins un demers validat şi avizat într-o primă fază de consiliul local, patronul acestui club, şi apoi de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin care am înfiinţat, deocamdată doar formal, 16 secţii care se alătură celor cinci deja existente, incluse în actul constitutiv al SCM din 7 noiembrie 2015. Printre ele se numără şi cea de tenis, pe care am omologat-o la nivel de MTS, urmând să o afiliem la federaţia de resort. Am avut demarate discuţii cu părinţii celor doi sportivi, suntem impresionaţi de revirimentul tenisului juvenil din Timişoara, în condiţiile în care acest sport a parcurs o perioadă mare de secetă. Ei au fost interesaţi de dezvoltarea unui proiect care să le asigure celor doi copii excepţionali stabilitate şi predictibilitate financiară. Am decis, de comun acord, ca într-un viitor apropiat, Andreea Velcea şi Nini Dica jr să devină sportivi ai SCM Timişoara. Nu am putut face acest pas în prima parte a acestui an, pentru că discuţiile au fost după ce eu am predat bugetul la consiliul local şi nu aveam prevăzute sume pentru secţia de tenis. Discuţii de principiu am avut cu domnul primar Robu, care a salutat această iniţiativă. Anul trecut au existat discuţii de principiu şi în Consiliul de Administraţie. Am oferit asistenţă juridică în ceea ce priveşte aplicarea unor programe pe Legea 350 la consiliul judeţean şi consiliul local pentru cei doi sportivi, deci ei vor merge deocamdată pe o finanţare clasică, pe selecţie de proiecte. La consiliul judeţean ei au fost validaţi, iar la consiliul local urmează să ştim în următoarele zile despre ce sume vorbim. Vrem o colaborare pe termen foarte lung şi extrem de solidă cu cei doi sportivi din Timişoara care fac cinste sportului din acest oraş. Toate sunt detalii dacă părţile converg în privinţa unui proiect comun. I-am urmărit pe cei doi sportivi şi am rămas impresionat nu atât de rezultatele de moment, cât mai mult de faptul că ei au o anumită continuitate. În următorii doi-trei ani ei au nevoie de o entitate extrem de solidă, stabilă şi predictibilă cum este SCM Timişoara, un club de drept public aparţinând municipalităţii. Conform noii legi a sportului, modificată printr-o ordonanţă de urgenţă, SCM sunt finanţate cu precădere de structurile locale, urmează ONG-urile de drept privat, cum este şi Poli Timişoara, apoi asociaţiile judeţene de tineret şi sport şi Comitetul Olimpic Român. Se aduce, astfel, o foarte mare limpezime în ceea ce priveşte posibilitatea autorităţilor locale şi judeţene de a finanţa sportul. Ar fi mai simplu şi mai inteligent din partea federaţiei dacă ar accepta dubla legitimare. Nu putem vorbi despre zeci de sportivi revendicaţi de o anumită zonă. Trebuie lăsate orgoliile deoparte şi gândite formule coerente care să permită un sprijin total din partea tuturor entităţilor. Deocamdată, discuţiile pornite la nivel de tenis s-au focalizat pe cei doi copii excepţionali. Nu am luat în calcul alte discuţii şi colaborări. Uşile noastre sunt deschise pentru marea performanţă. Ea există la U16 şi trebuie să le oferim o şansă. În viitor, dacă secţia de tenis va fi consolidată, nu vom spune nu şi altor colaborări”, a afirmat preşedintele SCM Timişoara, Radu Ţoancă.

Andreea Velcea a vorbit despre recenta izvândă de pe terenurile cu zgură ale Centrului Naţional de Tenis din Bucureşti: „Este primul meu titlu de campioană naţională în proba de simplu. Sunt foarte fericită, această reuşită îmi dă încredere că pot obţine rezultate mult mai bune atât în ţară, cât şi în străinătate. Nu m-am gândit la început la posibilitatea de a câştiga acest turneu. Am luat fiecare meci în parte şi am lăsat rezultatele să vină de la sine. Am pierdut un singur set, în finală, era şi normal să se întâmple aşa, am jucat cu una dintre rivalele mele din România. Mi-a fost destul de greu să evoluez împotriva ei, pentru că este partenera mea de dublu şi totodată o prietenă foarte bună. Nu este făcut un calendar exact, dar ştiu că în acest an voi începe să joc la turnee de 15.000 de dolari. Ieşind campioană naţională la simplu, federaţia mă ajută cu wild-card-uri pe tabloul principal al turneelor din ţară”.

Fostul jucător şi antrenor polist Valentin Velcea consideră benefic parteneriatul cu SCM Timişoara. El a explicat cum a reuşit fiica sa să le ajungă din urmă pe cele mai bune jucătoare ale categoriei de vârstă sub 16 ani: „Copiii se dezvoltă neuniform. În anii anteriori, din punct de vedere fizic, Andreea era sub celelalte fete de la categoria ei. Acum nu mai este cazul. La generaţia 2001 sunt trei fete care bat la uşile tenisului mare, pe lângă Andreea mai sunt Smaranda Corneanu şi Roxana Manu, ultima din Constanţa. Colaborarea cu SCM Timişoara este una de care suntem mândri, iar Andreea vrea să vorbească mai mult prin performanţele pe care le va obţine. Am urmărit acest club, este unul foarte serios. Consider că este normal ca aceşti copii să fie sprijiniţi, sunt singurii care spun ceva în tenisul timişorean”.

Nini Dica s-a referit la reuşita fiului său, dezvăluind totodată că acesta şi Andreea Velcea au fost incluşi într-un program olimpic: „Sportul educă, iar atunci când am început cu tenisul am gândit că ne va ajuta atât pe latura fizică, ca mişcare, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor copiilor. În timp, Nini a demonstrat că poate să împace şi fotbalul, pe care l-a practicat până la 12 ani, şi tenisul, şi şcoala. Referitor la Campionatul Naţional, Nini a pornit, la fel ca Andreea, ca favorit numărul doi. A câştigat fără set pierdut, a avut o mică sincopă în semifinale, pe fond de relaxare, de la 4-0 s-a făcut 4-4. A fost un turneu foarte bun, care a venit după o perioadă de antrenamente intense. Nini şi antrenorul său s-au pregătit la Bruxelles, avem relaţii cu un club de acolo. A fost o experienţă benefică atât fizic, cât şi ca încredere de sine. Păcat că la Timişoara nu sunt sportivi cu care să ne putem antrena. Ei trebuie puşi în dificultate, acesta este motivul pentru care Nini a plecat să se antreneze la Bucureşti. Acolo are o perspectivă mai largă ca sparring. Ne bucurăm, este al doilea titlu obţinut de Nini la simplu, după cel de la 14 ani. Ei sunt componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice. Am reuşit, împreună cu Federaţia Română de Tenis, ca din acest an să intre într-un program al lotului olimpic, prin care să aibă acces la pregătire, medicaţie şi consultanţă. Anul următor ar trebui să intrăm la un program de tineret care implică mai multe obiective. Nini şi Andreea au prins grila pentru a merge la Moscova, acolo vor reprezenta România la Campionatul European individual, din 19 iulie. În momentul de faţă, în statutul Federaţiei Române de Tenis nu este prevăzută varianta dublei legitimări. Pentru noi, ea ar fi benefică. SCM Timişoara urmează să se afilieze la Federaţia Română de Tenis, în următoarea lună se va materializa această procedură. Am dat exemple în acest sens din atletism şi tenis de masă, la Dumbrăviţa avem o campioană europeană cu dublă legitimare. Pentru a putea fi competitivi avem nevoie de o pregătire bună şi de finanţe”.