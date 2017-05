Anchetă internă la poliţia unui oraş din vestul ţării, după ce un angajat a sunat la 112 să ceară sprijinul colegilor

Inspectoratul de Poliţie Hunedoara a dispus o anchetă internă după ce un poliţist, care era singur la serviciu, a sunat la 112 pentru a cere sprijin, el fiind pus în situaţia de a rezolva trei cazuri, dintre care două erau solicitări venite prin Serviciul Unic de Urgenţă.

Un poliţist de la Ordine Publică din Lupeni, judeţul Hunedoara era, sâmbătă, singur la serviciu şi a sunat la numărul unic de urgenţă 112, pentru că era depăşit de situaţie, fiind pus să intervină la trei cazuri în acelaşi timp. IPJ Hunedoara a dispus o anchetă internă, pentru a vedea cine a greşit în acest caz.

„Am sunat la 112 pentru că am fost depăşit de situaţie (…). Am primit trei apeluri, consecutive, la interval de circa două minute unul de celălalt. Unul pe linie directă şi două apeluri venite prin 112. Eu eram singur şi menţionez că nu am permis de conducere deşi am maşină la dispoziţie pentru cele 8 ore de program. Dar nu am permis. Pentru prima intervenţie am cerut – conform protocoalelor – sprijin de la colegii de la Poliţia Locală. Apoi am rămas blocat la o spargere de grădiniţă unde trebuia să asigur perimetrul, să conserv probele, până veneau colegii mei de la Judiciar”, a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, Iustinian Ivanciuc, poliţistul care a sunat la 112 pentru a cere sprijinul colegilor săi.

Pentru că nu soseau poliţiştii de la Judiciar şi mai exista un apel la 112 în aşteptare, potrivit căruia se reclama un scandal şi un furt de telefon, omul legii spune că şi-a sunat şeful direct, care i-ar fi spus să plece de la Grădiniţă şi să o las pe directorare să păzească locul infracţional.

Ivanciuc a refuzat, însă, să părăsească grădiniţa până au ajuns poliţiştii de la Judiciar şi a anunţat şi IPJ Hunedoara de situaţia cu care se confruntă, pentru a fi coordonat.

„Am sunat la Deva, la Inspectorat (IPJ – n.r.) că nu mai ştiam ce să fac. L-am sunat pe domnul ofiţer de serviciu de la IPJ Hunedoara, domnul Dinu. Pentru că după alte multe minute, situaţia nu s-a schimbat am sunat direct la 112 să spun că la al doilea apel primit prin 112 niciun echipaj al Poliţiei Lupeni nu se poate prezenta, fiindcă nu are cine. Eu eram blocat în cazul de la grădiniţă. Doamna de acolo mi-a spus că nu e o urgenţă şi să–mi sun şefii”, a mai precizat Ivanciuc.

Poliţistul a ajuns în cele din urmă, după mai mult de 90 de minute la al doilea apel venit prin 112.

În acest caz, IPJ Hunedoara a dispus o anchetă internă.

„Cu privire la modul de intervenţie şi respectarea procedurilor în vigoare în cazul menţionat, conducerea IPJ Hunedoara a dispus verificări interne, în funcţie de cele constatate, urmând a fi luate măsuri corespunzătoare. De asemenea, subliniem faptul că stabilirea numărului de echipaje de intervenţie în teren este un proces dinamic, ce se raportează la necesităţile concrete ale comunităţii şi la evoluţia fenomenului infracţional. Situaţii de genul celei prezentate mai sus sunt soluţionate punctual, prin dispunerea, de către comanda unităţii, a unor măsuri de suplimentare a echipajelor de intervenţie, în funcţie de situaţia operativă”, a declarat, duminică, Bogdan Niţu purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

IPJ Hunedoara susţine totodată că a fost suplimentat numărul de poliţişti, aspect negat însă de poliţistul de la Ordine Publică.

Tot IPJ Hunedoara arată că poliţistul de la Ordine Publică a fost ajutat de un coleg de la Poliţia Locală, însă Ivanciuc susţine că pocedural, poliţiştii locali nu pot interveni în locul său, conform mediafax.ro.