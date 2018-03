Amenzi pe bandă rulantă în centrul Timişoarei. Parcări, ioc!

Vineri dimineață, la nici 24 de ore după ce sistemul de semafoare din Timișoara a dat un chix răsunător și s-a oprit aproape total, provocând haos în trafic, vajnicii reprezentanți ai poliției locale au pornit la vânătoare.

Nu de infractori, cerșetori sau alți cetățeni certați cu reglementările legale, ci de autoturisme parcate pe trotuar în buricul târgului, pe strada Proclamația de la Timișoara. În această zonă există, la marginea carosabilului, unele locuri de parcare amenajate, dar, în unele porțiuni, trotuarul se lățește.

Din cauza lipsei unor spații adecvate în care să-și lase mașinile, unii șoferi mai parchează și pe aceste porțiuni de trotuar, fără să deranjeze cu adevărat circulația pietonală. Cu o vigilență vrednică de cauze mai bune, polițiștii locali au pus amenzi în parbrizele tuturor autoturismelor parcate în acest fel, să se învețe minte cei care mai au tupeul să vină pe patru roți până în centru.

Poate că unii și-ar fi dorit să-i vadă pe polțiștii locali când au fost oprite semafoarele, pentru a ajuta la fluidizarea traficului, dar asta nu s-a întâmplat.

Despre acest zel ieșit din comun, chiar primarul Timișoarei a declarat, recent, atunci când s-au dat amenzi pe bandă rulantă pe Strada Liniștei, tot pentru parcare pe trotuar:

„Cât timp noi nu amenajăm locuri de parcare, trebuie să lăsăm oamenii în pace. Trebuie amendați doar cei care încurcă traficul, care împiedică accesul mașinilor de la ISU, care parchează pe pistele de biciclete sau pe străzile pietonale din centrul istoric. Am înțeles că amenzile sunt date de Poliția Română, care nu este sub autoritatea primarului. Poliția locală nu are plan de amenzi și nici dispoziție să amendeze parcarea pe trotuarele străzilor dintre blocuri sau în locuri neamenajate”.

Ori declarația a fost făcută de ochii lumii, ori poliția locală nu a auzit ce a spus primarul, dar centrul Timișoarei rămâne prohibitiv pentru conducătorii auto, iar parcările cu mai multe niveluri amenajate de municipalitate se reduc la zero.