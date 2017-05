Al doilea eşec în play-out >> FC Voluntari – ACS Poli Timişoara 2-1 (1-1)

Rămasă fără mai mulţi jucători importanţi, accidentaţi, ACS Poli nu a reuşit să obţină un rezultat pozitiv şi în partida disputată vineri seară pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, înclinându-se cu scorul de 1-2 (1-1) în faţa echipei locale.

Judecând prestaţia băieţilor lui Ionuţ Popa în acest context, putem spune că ei n-au făcut un meci rău în comuna ilfoveană. Au avut reacţie, au reuşit să revină pe tabelă după ce au fost conduşi şi şi-au creat câteva ocazii mari pe durata întâlnirii, cea mai mare aparţinându-i lui Soljici (min. 17).

Balaur a deschis scorul cu un şut de la şase metri, mingea găsindu-l în poziţie excelentă după un şut fără preluare semnat de Cernat de la marginea careului (min. 9).

Henrique a egalat dintr-un penalty obţinut tot de el, trimiţând în dreapta portarului Balauru, care a ghicit colţul (min. 26).

La scurt de la ieşirea de la cabine, Popadiuc l-a driblat pe Artean în suprafaţa de pedeapsă, a şutat la colţul lung din partea stângă, iar mingea a lovit bara şi apoi a scuturat plasa porţii apărate de Straton (min. 49).

Avea să fie ultima reuşită a meciului, până la final jucătorii celor două echipe nereuşind să mai puncteze.

FC Voluntari: Balauru – Maftei (Filipov ’67), Balaur, Cazan, Acsinte – Lazăr, Novac, Căpăţână (Ivanovici ’60), Cernat – Popadiuc, Bălan (Voduţ ’83). Rezerve neutilizate: Bornescu, Achim, Marinescu, G. Deac. Antrenor: Claudiu Niculescu.

ACS Poli Timişoara: Straton – Neagu, Bocşan, Cânu, Novak – Soljici, Artean – Bărbuţ (Mailat ’58), Popovici (Bârnoi ’90), Fucek (Drăghici ’82) – Henrique. Rezerve neutilizate: Curileac, Haruţ, Ignea. Antrenor: Ionuţ Popa. Cartonaşe galbene: Acsinte ’30, Maftei ’45, Lazăr ’85, Novac ’90 / Soljici ’28, Cânu ’70. Arbitri: Cătălin Popa (la centru), Ovidiu Artene, Marius Nicoară (asistenţi), Florin Miron (rezervă).

„Ne pare rău că am pierdut, dar trebuie să mergem mai departe. Ne aşteaptă un meci foarte greu la Chiajna din care sperăm să scoatem maximum. O partidă poate schimba ierarhia la retrogradare. Astăzi poţi câştiga, însă dacă pierzi următorul joc se poate reduce distanţa. Ştim că mai avem mult de lucrat pentru a ne îndeplini obiectivul, care este salvarea de la retrogradare. Cea mai mare presiune pe care am avut-o a fost în debutul campionatului, când am pornit cu o penalizare de 14 puncte. Acum este un alt tip de presiune, pe care sperăm să o gestionăm bine. Este foarte greu şi pentru că avem mulţi accidentaţi. Am mers tot campionatul cu 14 jucători, nu avem un lot numeros. Pentru noi, Cupa Ligii şi Cupa României au reprezentat bonusuri, cel mai important este să ne menţinem în Liga I”, a declarat Andrei Artean la microfonul Digi Sport. În absenţa lui Marius Croitoru, accidentat, el a purtat banderola de căpitan.

Foto: Gabi Brezeanu (facebook.com/ACSPoliTimisoara)