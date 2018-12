Agroland a aruncat prosopul!

Horia Cardoş, preşedintele prim-divizionarei de volei feminin Agroland Timişoara, a luat decizia de a retrage echipa din campionat la finalul turului sezonului regulat al Diviziei A1.

După aproape cinci ani în care gruparea de pe Bega a plecat de jos, din eşalonul al doilea, şi a ajuns până în cupele europene, Cardoş nu mai vrea să o finanţeze din cauza “atitudinii ostile a conducătorilor Federaţiei Române de Volei faţă de clubul nostru”.

De asemenea, acesta critică din nou modul în care este condus voleiul românesc. Horia Cardoş este în continuare alături de antrenorul Bogdan Paul, care îşi caută dreptatea în instanţele civile în cazul suspendării de opt luni dictate de forul din capitală.

“Aşa cum am avertizat din vară, clubul nostru se află sub asediul conducerii Federaţiei Române de Volei, deoarece am început să spunem lucrurilor pe nume. Iată că la jumătatea sezonului regular am hotărât să nu mai continuăm această luptă, fiindcă, din păcate, voleiul se îndreaptă, din cauza domnilor Vişan şi Cotoanţă, spre o fundătură. Nu mai vrem să facem parte din acest fenomen. Nu este nici vina sportivilor, nici a celor din staff. Sunt oameni minunaţi, i-am cunoscut pe mulţi dintre ei.

Vina o poartă exclusiv câţiva oameni care conduc destinele acestei federaţii de foarte mult timp. Dacă ne uităm la numărul de echipe din prima ligă, atât la feminin, cât şi la masculin, dacă ne uităm la numărul de echipe de juniori, cadeţi şi speranţe, vom realiza că voleiul involuează în România, deşi în Europa şi în lume lucrurile se îndreaptă întro direcţie opusă.

Adică voleiul se dezvoltă, numărul de jucători creşte. Din păcate, în România, din cauza celor două persoane menţionate, aşa cum am spus şi în vară, lucrurile merg într-o direcţie greşită.

Timp de cinci ani am investit, şi spun că am investit, nu că am cheltuit, bani cu mult drag şi cu speranţa că putem face ceva semnificativ pentru voleiul din România.

Avem jucătoare pe care le-am crescut şi care au ajuns în lotul naţionalei de senioare, au jucat într-o cupă europeană. Sunt convins că îşi vor găsi echipe care să le pună în valoarea potenţialul. Mă încearcă o mare dezamăgire.

Nu am început acest proiect ca să ne oprim după cinci ani. Însă, aşa cum am zis, Federaţia Română de Volei este condusă în momentul de faţă de doi impostori, care pur şi simplu duc acest fenomen spre prăpastie.

În ceea ce priveşte aspectele juridice ale relaţiei dintre clubul nostru, federaţie şi antrenorul nostru Bogdan Paul, eu sper ca în procesul care va urma Bogdan Paul să îşi dovedească nevinovăţia şi să ceară daune persoanelor care practic i-au întrerupt cariera, într-un moment în care lucrurile mergeau foarte bine atât pentru el, cât şi pentru clubul nostru.

Ceea ce am spus în mai multe rânduri, public sau în discuţii private, domnii Vişan şi Cotoanţă au nişte probleme mari, pentru care vor plăti. Au făcut ilegalităţi pentru care există dovezi. Urmează ca organele statului să cerceteze şi să se pronunţe.

Am primit foarte multe mesaje, prin care mi se cerea să nu întrerupt acest proiect. Este o decizie pe care am luat-o alături de familie. Ca să nu existe speculaţii, din punct de vedere al afacerilor, în 2018 Agroland a avut cel mai bun an din istorie. Cauza pentru care oprim aici activitatea clubului nu este legată de bani.

Şi nici de partea sportivă. Chiar fără antrenor, echipa este la câteva puncte de podium. După o perioadă mai puţin fastă, jucătoarele şiau revenit şi au urcat pe locul al cincilea. Sunt mulţumit de ce au realizat în acest sezon atât ele, cât şi staff-ul tehnic şi nu am motive să mă plâng. Nu cred că voi reveni în sport în România. Condiţiile sunt extrem de vitrege.

Ştim că infrastructura din Timişoara este practic inexistentă şi că nu permite dezvoltarea proiectelor sportive, chiar dacă există finanţare, aşa cum a fost în cazul clubului nostru.

În general, în România, cred eu, sportul nu este susţinut, finanţat la nivelul la care ar trebui să o facă o naţiune modernă, care are grijă de sănătatea şi viitorul copiilor ţării”, a precizat Horia Cardoş.