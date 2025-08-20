Accident teribil pe Bulevardul Michelangelo din Timișoara. Video

Accident teribil pe Bulevardul Michelangelo din Timi ș oara.

Miercuri, 20 august, în jurul orei 21:30, un bărbat de 62 de ani a condus un triciclu pe Bulevardul Michelangelo, dinspre strada Cluj, iar la schimbarea benzii de circulație, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar pe același sens de mers, condus de un tânăr de 21 de ani, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul triciclului și o femeie de 65 de ani, pasageră pe triciclu.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa imagini: IPJ Timiș