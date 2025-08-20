Timiș: Seceta a afectat până la 70% din culturile de porumb și floarea-soarelui

Seceta din ultimele trei luni a afectat între 40% și 70% din culturile agricole din județul Timiș, înființate în primăvara acestui an, în special pe cele de porumb și floarea soarelui, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Timiș, dr. ing. Codruț Călin Ancheș.

Reprezentanții DAJ Timiș și ai APIA sunt în teren pentru evaluare a pagubelor produse de seceta pedologică și atmosferică.

Fermierii afectați pot trimite înștiințări către primăriile aferente până cel târziu 15 octombrie inclusiv, doar pentru culturile înființate în această primăvară, procesele verbale de calamitate urmând să se întocmească până la 30 noiembrie, cel târziu.

‘Județul Timiș a fost grav afectat de temperaturile ridicate din cursul lunilor iunie, iulie și august, în care s-a localizat puternic seceta pedologică la culturile agricole înființate în primăvara acestui an. Am în vedere, în special, culturile de porumb (105.000 ha), floarea soarelui (82.000 ha) și soia (18.000 ha). Culturile de porumb și floarea soarelui prezintă aspecte vizibile de vătămare, de arsură, cauzată de seceta pedologică și atmosferică. La aceste culturi vor fi pierderi totale sau parțiale’, spune Codruț Călin Ancheș.

Potrivit șefului DAJ Timiș, culturile de porumb prezintă talie redusă, știuleți neformați, iar datorită căldurii extrem de ridicate din luna iulie, procesul de polenizare nu a putut avea loc, chiar dacă s-a format știuletele, acesta prezintă o cantitate foarte redusă de boabe. Și culturile de floarea soarelui prezintă talie redusă, inflorescență de mărime mică și mijlocie și boabe seci.

‘Deși fermierii au respectat tehnologia de cultivare a culturilor de porumb și floarea soarelui, perioada optimă, densitățile de semănat, aplicarea îngrășămintelor și a pesticidelor asupra culturilor, seceta va influența considerabil producțiile din anul acesta. DAJ Timiș a început imediat (…) evaluarea culturilor afectate pentru a putea veni în sprijinul fermierilor pentru eliberarea terenului agricol. În urma Rapoartelor operative trimise de către unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județ, s-au desfășurat constatări pentru pagubele produse de seceta pedologică în 30 de UAT-uri, procesul de evaluare fiind în dinamică. Din procesele verbale întocmite până acum, rezultă un procent (afectat, n.r.) cuprins între 70% – 80% pentru cultura de porumb, iar pentru cultura de floarea soarelui, între 40% – 70%. Conform legislației, dacă fermierul dorește eliberarea terenului înaintea evaluării pagubei de către comisia de specialitate, are obligația de a lăsa 5% din suprafața declarată pentru a se face o evaluare produsă de calamitate’, detaliază directorul DAJ, Codruț Călin Ancheș.

Sursa foto: DAJ Timiș