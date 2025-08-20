Opt oferte pentru baza sportivă de la Heaven!

Opt oferte pentru baza sportiv ă de la Heaven !

Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, timișoreanul Cosmin Tabără, a anunțat că, miercuri, 20 august, la baza sportivă de pe strada Costică Rădulescu, Compania Națională de Investiții a deschis ofertele pentru continuarea lucrărilor.

„Mă bucur să anunț că există nu mai puțin de 8 oferte depuse, ceea ce arată interesul real pentru acest proiect important.

Urmează procesul de evaluare, iar pe 19 septembrie sperăm să fie anunțat câștigătorul. Este esențial ca ofertele să fie serioase și ca firma desemnată să finalizeze lucrările, pentru ca baza sportivă de la Heaven să fie redată timișorenilor.

Eforturile mele de la București, susținute de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării și ai CNI, s-au concretizat prin scoaterea la licitație a acestui proiect, iar astăzi putem spune că facem pași concreți spre finalizarea bazei sportive”, a transmis Cosmin Tabără.