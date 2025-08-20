Componența Seriei 7 a Ligii 3, din care face parte și Poli Timișoara

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Componența Seriei 7 a Ligii 3, din care face parte și Poli Timișoara

Miercuri, 20 august, s-a aflat și componența Seriei 7 a Ligii 3, din care face parte echipa Politehnica Timișoara în sezonul 2025-2026.

Adversarele din prima parte a campionatului vor fi: CIL Blaj, Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Hidro Mecanica Șugag, Unirea DMO Hațeg, Timișul Șag, CSC Ghiroda, Progresul Pecica, Unirea Sântana și Viitorul Arad.

Joi, de la ora 12.00, vom afla și programul din sezonul regular.

Tragerea la sorți va fi transmisă pe pagina Federația Română de Fotbal și pe canalul YouTube.com/frftvofficial.

CITEȘTE ȘI: Opt oferte pentru baza sportivă de la Heaven!

Sursa foto: Politehnica Timișoara

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *