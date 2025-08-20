Componența Seriei 7 a Ligii 3, din care face parte și Poli Timișoara

Adversarele din prima parte a campionatului vor fi: CIL Blaj, Unirea Alba Iulia, CS Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Hidro Mecanica Șugag, Unirea DMO Hațeg, Timișul Șag, CSC Ghiroda, Progresul Pecica, Unirea Sântana și Viitorul Arad.

Joi, de la ora 12.00, vom afla și programul din sezonul regular.

Tragerea la sorți va fi transmisă pe pagina Federația Română de Fotbal și pe canalul YouTube.com/frftvofficial.

Sursa foto: Politehnica Timișoara