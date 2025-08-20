Aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
1 comentariu
Aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă

Aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă

Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie este accesibilă, începând de miercuri, 20 august, transmite Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Persoanele eligibile pentru sprijinul financiar pot depune cereri online la adresa: https://epids.mmuncii.ro.

Aplicația a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), conform cerințelor operaționale stabilite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și aprobate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei.

„Echipa STS a realizat dezvoltarea software, interconectarea cu bazele de date necesare, testarea de performanță și de securitate cibernetică, precum și implementarea măsurilor de protecție a datelor pentru funcționarea în condiții de siguranță a platformei. Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser – calculator, laptop, smartphone sau tabletă – fără a necesita instalare software pe dispozitiv.

Începând cu data de 20 august 2025, cererile pot fi transmise online direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta. EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025. STS nu validează și nu stabilește criterii de eligibilitate”, transmite STS într-un comunicat de presă.

CITEȘTE ȘI: Încă 62 de milioane de lei din PNRR pentru Banat. Localităţile care au primit bani

Sprijinul financiar nu depinde de emiterea unui tichet tipărit: datele beneficiarilor sunt preluate automat din aplicația EPIDS în sistemul electronic de plată a facturilor al Poștei Române, asigurându-se astfel un flux simplu și rapid de acordare și utilizare a voucherelor.

Cererile de voucher în platformă se realizează o singură dată, iar stabilirea eligibilității se realizează automat pentru fiecare lună.

Pentru suport suplimentar, a fost operaționalizat un call center – 0219309, unde utilizatorii care întâmpină dificultăți pot primi asistență din partea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, problemele pot fi semnalate prin adresa de e-mail dedicată [email protected], iar solicitările primite sunt preluate automat într-un sistem de tip ticketing și sunt transmise direct la echipele de implementare, asigurând rezolvarea, în condiții rezonabile de timp, a tuturor dificultăților întâmpinate.

(sursa: Mediafax)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Aplicația EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă

  1. Mda… se putea să meargă ceva bine în țara asta sub guwernarea globalistă mucușor-bolojaf?
    Am accesat și eu aplicația pentru a face o cerere. Aplicația în sine e drăguță, simplă și intuitivă. DAR… (pentru că la globaliști există întotdeauna un ”dar”) după ce încarci toate datele, la final apare mizeria aia de verificare prin Cloudflare. Care merge când vrea ea, de obicei NU. Și nici nu ai opțiune de refresh ca la orice website normal la cap. Prin urmare, trebuie să dai reîncărcare la toată pagina respectivă, să introduci din nou toate datele și să te rogi la toți sfinții să ai noroc cu jegul de Cloudflare. A trebuit să fac de ȘAPTE ORI manevra asta, timp consumat inutil vreo 20 de minute când totul putea fi rezolvat fără nervi în maxim 3 minute. MAXIM. Dar așa-i atunci când nu te duce capul, ATÂT S-A PUTUT.
    Suplimentar, aflu că SINGURA opțiune de plată este să te duci cu jalba-n băț la poșta română, să stai la cozi, să te umilești corespunzător în FIECARE lună, etc. Bre, v-a fost greu să procedați ca la vechile tichete de energie unde puteai să accesezi de acasă website-ul poștei române unde completai datele necesare și-ți validai plata cu voucherul, apoi plăteai prin internet banking diferența? Dar nooo, cetățeanul trebuie să fie asfixiat de drumuri inutile, stat la cozi, milogeală – poate merge / poate nu, mai vii odată că poate ai noroc, etc…
    Pe scurt, EPIC FAILURE cum zice englezitul din filme. Halal digitalizarea lu pește prăjit!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *