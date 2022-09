A treia oară să fie cu noroc? Viceprimarul Cosmin Tabără: ”Refuz să mă uit cu invidie la Oradea, Cluj sau Craiova. Vreau să-i depășim, să fim mai buni, pentru că putem, pentru că Timișoara are potențial mult mai mare”

Este scos pentru a treia oară la licitație stadionul de tip „lego” de la Timişoara. Viceprimarul Cosmin Tabără spune că dacă primele două licitații nu s-au concretizat cu oferte, are încredere că a treia va fi cu noroc.

”Ca un scurt istoric, am preluat cu încăpățânare acest proiect pe care nu-l dorea nimeni, pentru că sportul și infrastructura sportivă nu reprezintă o prioritate. Am reușit să conving că este necesar orașului, sportului, dezvoltării acestei ramuri, dar și pentru a fi locul desfășurării unor viitoare evenimente de amploare pentru Timișoara.

Mi-aș fi dorit să punem în practică proiectul în ansamblul său, adică un stadion de 14.500 locuri, dar nu am putut trece peste bariera care mi se opunea.

Pe de altă parte, evoluția prețurilor materialelor de construcții, prioritățile urgente ale orașului, discuțiile cu cei implicați în fenomenul sportiv m-au determinat să lupt în continuare pentru acest proiect la o capacitate redusă, mai ales că, în viitor, va fi reconstruit și stadionul “Dan Păltinișanu”.

Profitând de stabilizarea oarecum a prețurilor materialelor de construcții, a actualizării prețurilor prevăzute în deviz, sunt convins că un stadion cu minim 9.500 locuri poate fi util Timișoarei.

Deşi mulți mi-au spus să renunț la insistența de a lupta pentru el, am considerat că, dacă o voi face, în următorii ani el nu va mai fi realizat. Poate că locația nu este cea mai potrivită în opinia unora, poate construcția lui pe structură metalică nu era indicată în acest moment, dar schimbarea locației însemnă cel puțin un an și jumătate până se realiza un PUZ, alt an să facem SF-ul, alți și alți ani pentru a-l scoate la licitație.

A schimba SF-ul acum era tardiv și nu era indicat din punct de vedere legal. Așa că am mers mai departe cu el, în condițiile date, altfel ar fi avut soarta celorlalte proiecte abandonate, lucru cu care nu puteam fi de acord. Dacă SF-ul ar fi avut două soluții date, să pot opta pentru una dintre variante, ar fi fost mai ușor, așa a trebuit să adaptăm ceea ce aveam.

Acest proiect pentru care m-am luptat nu a fost unul personal și nu vreau să fie atribuit decât orașului nostru, pentru că refuz să mă uit cu invidie la Oradea, Cluj sau Craiova. Vreau să-i depășim, să fim mai buni, pentru că putem, pentru că Timișoara are potențial mult mai mare, iar cetățenii merită fiecare minut pus în slujba lor!”