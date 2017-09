180 de companii, la Angajatori de Top. Ce joburi se oferă

Toamna aceasta, Angajatori de TOP revine cu trei ediții în Timișoara, București și online, la nivel național:

• Angajatori de TOP Timişoara: 13-14 octombrie, Centrul Regional de Afaceri Timișoara

• Angajatori de TOP Bucureşti: 20-21 octombrie, Sala Palatului

• Angajatori de TOP Virtual: 30 octombrie – 12 noiembrie, pe www.hipo.ro

Peste 180 de companii multinaționale și locale, care activează în IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit şi Consultanţă, Retail, Financiar – Bancar vor fi prezente la evenimentele Angajatori de TOP.

Câteva dintre cele care au confirmat prezența sunt: Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMOMA.com, ATOSS Software, Auchan Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, BCR, Bosch Service Solutions, British American Tobacco, Carrefour Romania, Computer Generated Solutions Romania, Continental, Convergys, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell Technology, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – ROMANIA, DXC Tehnology, FINASTRA, Flex, Genpact, Grup Renault Romania, HELLA, HP, Ikea, JTI Romania, Kaufland România, Kimball Electronics Romania, Lidl România, McDonald’s in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, NN Asigurări de Viață, Nokia, Pepco, Raiffeisen Bank, REWE Romania – Penny Market, Societe Generale European Business Services, Systematic, TELUS International Europe, Valeo Lighting Injection, Veeam Software, Vodafone Romania, WALTER GROUP Austria, Wipro LTD, Wipro’s Automotive Center of Excellence, Yazaki Component Technology etc.

Cei care sunt în căutarea unui job se pot înscrie gratuit online, pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/, ulterior pot participa la eveniment în baza CV-ului tip Barcode.