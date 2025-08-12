Zodia rugilor bănățene, în Timiș și Caraș-Severin. Artiști de top, spectacole și sărbători tradiționale.

Miezul lunii august și sărbătorile sale – cu precădere, hramul Adormirii Maicii Domnului – se bucură de mare popularitate în localitățile bănățene, fapt dovedit și de numeroasele sărbători tradiționale organizate în acest sezon.

Printre satele care vor fi animate de spectacole se numără și localitățile Sculia și Percosova din componența orașului Gătaia.

Aici, cu începere de la ora 18, pentru localnici și oaspeții lor vor fi organizate două spectacole, susținute de artiștii Iasmina Petrovici și Ianoș Gheorghe, respectiv, Maria Ionescu și Dani Șoava.

Tot în sudul județului, mai exact în satul Macedonia din componența orașului Ciacova, în 15 august, de la ora 19, va avea loc Ruga Satului, susținută de solista Karina Petrovici și membrii formației Maestro Music.

În aceeași zi, în zona de vest a județului, în centrul administrativ al comunei Comloșu Mare va fi sărbătorită, de la ora 18, Ziua Comunei, spectacolul organizat cu acest prilej – care se va încheia cu un foc de artificii – avându-i ca invitați pe artiștii Andia, Leo de la Roșiori, Mela Ianosevici, Deian Milovan Keba și membrii formației Keba Band, Jack Music și, deloc în ultimul rând, ansamblul folcloric Iorgovanu Comloșan.

Petrecere va fi și la malul Dunării bănățene, în orașul-port Moldova Nouă, unde, în perioada 14-17 august, vor fi sărbătorite Zilele Orașului.

Concertele organizate în cele patru zile, pe faleza Dunării, de fiecare dată începând de la ora 19, îi vor avea protagoniști pe Babasha, Johny Romano, Aza Milan Jovanovici Jabucanac, Stana Izbașa, Mirela Petrean, Marissa, Ramona Geanina Boboiescu, Alex Bundean, Amalia Tudose, Cătălin Badea, trupele Energy și Icy ale Casei de Cultură Moldova Nouă și, respectiv, membrii ansamblurilor Tommy Land M9 și Soko Socol.