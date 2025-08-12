Banatul, sub cod galben de caniculă

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, inclusiv Banatul, pentru miercuri, între orele 12 și 21.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Potrivit ANM, miercuri, 13 august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

(sursa: Mediafax)

