Tentative de fraudă, avertismentul Colterm pentru clienți.

Colterm transmite un avertisment clienților săi, după ce la sediul societății au fost depuse mai multe sesizări privind tentative de fraudă.

„Atenție, timișoreni: au fost semnalate acțiuni în teren neautorizate de către Colterm!

Cetățenii ne-au transmis sesizări privind tentative de fraudă, prin care persoane neautorizate se prezintă ca reprezentanți (angajați) ai societății și solicită depunerea de cereri de debranșare de la serviciile de termoficare.

Precizăm că aceste acțiuni nu fac parte din activitatea Colterm S.A. și nu sunt inițiate de personalul societății.

Rugăm cetățenii ca, în cazul în care sunt abordați în acest mod, să nu furnizeze date personale sau documente și să informeze imediat Colterm S.A. și autoritățile competente.

Toate operațiunile care implică sume de bani se efectuează exclusiv la sediul societății sau prin intermediul instituțiilor bancare.

Informațiile oficiale privind serviciile Colterm S.A. sunt disponibile: