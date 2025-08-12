VIDEO! Polițiștii au stabilit cum s-a produs accidentul de pe Centura Timișoarei

Poli accidentul de pe Centura Timișoarei, marți dimineața, în zona localității Giroc țiștii au stabilit cum s-a produs

Un bărbat de 50 de ani a condus o autoutilitară pe Varianta Ocolitoare Timișoara, dinspre localitatea Șag, iar la un moment dat, în zona localității Giroc, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, ulterior fiind proiectat într-un alt autoturism de pe sensul opus, condus de un bărbat de 53 de ani.

În urma impactului, conducătorii de 50 de ani și de 46 de ani, precum și pasagerii acestuia celui din urmă, un băiat de 12 ani și o fata de 17 ani, au fost răniți și transportați la spital, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa video: IPJ Timiș