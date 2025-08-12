Giroceanul Patrick Pascotă, la numai un pas de a deveni campion european!

Patrick Pascotă a câștigat cele mai recente etape ale Campionatului European Alpe Adria și e la numai un pas de a deveni campion european!

Circuitul din Grobnik din Croația a găzduit, în weekend-ul 8-10 august 2025, etapele cu numărul 7 și 8 ale Campionatul European Alpe Adria, etape care au contat și pentru Cupa Europeană UEM Cup. Tânărul pilot Patrick Pascotă, de la Clubul Sportiv Giroc-Chioșda, a reușit performanța de a câștiga ambele etape la clasa SuperSport 600 cmc NG, reușind să calce pe urmele tatălui săi, Ionel Pascotă, cel care se încorona cu titlul de campion european ”Alpe Adria” în urmă cu 18 ani.

Ba chiar mai mult, dacă Patrick se impune și la Cupa Europeană UEM, depășește performanța tatălui său, care a reușit să câștige acest trofeu un an mai târziu după adjudecarea titlului de campion european, Patrick având șanse mari să cumuleze ambele trofee în acest sezon.

”Patrick ocupă prima poziție a clasamentului în ambele competiții. Asta ne face să ne dorim foarte mult să obțină titlul de campion european, să egaleze performanța mea din 2007, rezultat cu care am devenit celebru, iar anul următor, în 2008, am reușit să iau Cupa Europeană UEM. Patrick are posibilitatea să câștige ambele titluri într-un singur sezon, adică acum, în 2025”, a declarat, bucuros, Ionel Pascotă.

Performanțele tânărului girocean sunt o mândrie și pentru clubul pentru care activează, CS Giroc-Chișoda, club care se poate lăuda cu rezultate de excepție obținute din primul an după ”înregimentarea” lui Patrick Pascotă, iar dacă pilotul își adjudecă și aceste titluri, bucuria va fi și mai mare, atât la nivelul clubului, cât și al familiei acestuia.

”Vrem să mulțumim clubului că este alături de noi și ne sprijină necondiționat. De asemenea, mulțumim sponsorilor și mecanicilor, dar și celorlalți care au făcut posibile deplasările noastre la toate competițiile”, a mai adăugat Ionel Pascotă.

Următoarele două etape sunt programate în Slovacia, în intervalul 5-7 septembrie 2025, pe circuitul Slovakia Ring, acolo unde se va decide campionul României, campionul european Alpe Adria, dar și câștigătorul Cupei Europene UEM, Patrick având ocazia să-și adjudece toate cele trei trofee, într-un singur sezon.