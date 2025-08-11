Spectacol pe cer la Aeroportul Caransebeș: Șoimii României, The Pelicans, F 16, Spartan, elicoptere IAR 330 și Black Hawk

Spectacol pe cer la Aeroportul Caransebeș : Șoimii Rom â niei, The Pelicans , F 16, Spartan, elicoptere IAR 330 și Black Hawk

Pe cerul Caransebeșului se vor afla, în 23 august, HAWKS OF ROMÂNIA (Șoimii României), cu exerciții acrobatice în formație, dar și solo, formația THE PELICANS, echipa de parașutiști și aeronave aparținând Forțelor Aeriene Române: F16, Spartan, IAR 330, care vor efectua zboruri demonstrative!

Și asta nu e tot! Elicopterele Black Hawk S-70 M și EC-135/H aparținând Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. vor bucura publicul cu evoluțiile lor, dacă nu vor fi angrenate în misiuni operative specifice.

La sol vă așteaptă și o zonă de static display, unde puteți admira aeronavele participante, să faceți poze și filmulețe, dar și să stați de vorbă cu piloții.

23 august – Aeroportul Caransebeș- ora 10.00 – Caransebeș Airshow.

Intrarea este liberă și se va face începând cu ora 9.00.

„Ne vedem acolo cu ochii spre cer!”, este invitația organizatorilor – Primăria Caransebeș și Aeroportul Caransebeș.

Sursa foto: Facebook/ Șoimii României – Hawks Of Romania