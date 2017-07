Zeci de tineri din vestul ţării, țepuiți de o gașcă de indivizi care promit joburi bine plătite. Atenție, țeparii acționează în toată țara!

Zeci de tineri din Arad au fost păcăliți, zilele trecute, de către mai mulți indivizi care le-au promis acestora job-uri part-time foarte bine plătite. Astfel, Gabriel, un tânăr student din Arad, ne-a contactat pentru a face public ceea ce a pățit el și alți 20 de tineri arădeni, în ideea ca alți tineri să nu mai cadă în plasa respectivilor țepari.

Gabriel povestește cum, în urmă cu aproximativ trei luni de zile, a aflat despre un loc de muncă ce nu necesita foarte mult efort și care era destul de bine plătit, cel puțin în teorie.

„În urmă cu trei luni am aflat de un loc de muncă. Era vorba despre lipitul unor afișe publicitare și împărțit de pliante. Am sunat la un număr de telefon afișat pe anunțul lipit pe un stâlp, dar nu a răspuns nimeni. Și m-am împăcat cu ideea că probabil anunțul nu mai era valabil. Apoi, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, am primit un sms prin care mi se cerea să confirm dacă mai doresc să lucrez pentru ei, să le trimit înapoi un sms și să le spun localitatea în care am văzut anunțul și numele meu. Acel mesaj era semnat de un anume director Vișan Ioan. Am trimis acel sms. Vă dați seama, pentru mine, ca student, cei 80 de lei promiși pentru cele 4 ore de muncă pe zi sunau destul de bine”, a povestit Gabriel pentru Special Arad.

Și, deși Gabriel și prietenii săi i-au răspuns presupusului „Ioan Vișan” afirmativ, a mai trecut multă vreme până când aceștia au fost contactați să presteze munca pentru care fusese dat anunțul. Trecuse mai bine de o lună de zile.

„Sâmbăta trecută (n.red – 22 iulie 2017), spre seară, mă sună un domn Vișan, ceva director de la o firmă publicitară și îmi propune să ne vedem duminică, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor. Și m-am dus, atât eu, cât și cei cinci amici ai mei, dar și alți tineri. În total cred că am fost vreo 20. Dar la întâlnirea respectivă n-a venit acel domn Vișan, ci un anume domn – cred că au zis că e ceva consilier – pe nume Neagu. Acesta ne-a dat seturile de pliante și afișe, urmând ca noi să mergem să le lipiș și distribuim, după care să ne întoarcem la ora 16:00, în același loc, pentru a ne primi banii. Cum am spus, era vorba despre vreo 80 de lei pentru patru ore lucrate. Totodată, acesta ne-a spus că, vom semna și un contract, ceva colaborare, pe o perioadă de trei luni de zile, urmând ca, dacă lucrurile merg foarte bine, să existe posibilitatea ca suma plătită să fie chiar de 100 de lei. Să fim serioși, 100 de lei pe zi pentru o astfel de muncă nu e puțin. Suna bine, chiar foarte bine. Poate prea bine”, mai povestește tânărul.

După cum povestește și Gabriel, cei 20 de tineri s-au pus pe treabă și au distribuit toate materialele primite de la presupusul individ pe nume „Neagu”. Dezamăgirea acestora a venit după ora 16:00, atunci când s-au întors în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Arad, locul în care se întâlniseră cu individul și în care trebuiau să aibă o nouă întâlnire, pentru a-și primi banii pe munca prestată, eventual chiar semnarea unui contract de colaborare – așa cum promisese individul. Surprinzător sau nu, la locul stabilit n-a mai venit nimeni, în afara celor 20 de tineri.

