Youth Summer Fest 2025: 24 de ateliere gratuite pentru tineri la Timișoara şi Lugoj

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează cea de-a patra ediție a proiectului Youth Summer Fest, în perioada 16–17 august la Lugoj și 21–24 august la Timișoara.

Acest festival gratuit, în aer liber, îi invită pe tinerii cu vârste între 14 și 35 de ani să participe la o varietate de 24 de ateliere în limba engleză, pe teme de cultură, educație, sport și timp liber.

Mai exact, activitățile și atelierele educaționale sunt concepute pentru a le oferi tinerilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și construi viitorul și pentru a influența pozitiv comunitățile din jurul lor. Echipa de voluntari a proiectului este formată din 40 tineri veniți din țări ca Algeria, Belgia, Danemarca, Egipt, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Activitățile organizate vor avea ca teme principale drepturile omului, dezvoltare personală și leadership, arte și cultură, abilități sociale, comunicare și media, dar și sănătatea fizică și mentală, joacă, recreere și socializare.

Actvități în Timișoara:

Între orele 18:00 – 20:30 vor avea loc, în fiecare zi 6 activități concomitente în Parcul Central.

21 august:

Move with Pilates – Exerciții prietenoase pentru începători, cu mișcări și respirație pentru relaxare și energie.

Speed Debating – Dezbateri rapide pe teme neașteptate, cu schimb de parteneri la fiecare rundă.

Human rights through arts – Pictură creativă în parc, pornind de la teme despre drepturile omului.

LOLimpics – Jocuri și sporturi din toată lumea într-o competiție distractivă.

17 Goals, 1 Mission: A Better Future! – Activități interactive pentru a afla mai multe despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Build Your Teamwork– Atelier de dezvoltare personală, axat pe lucru în echipă și reziliență.

22 august:

Loop it, bead it, wear it! – Creează bijuterii din materiale reciclate și naturale.

Pack your bags! – Informații și exemple despre participarea tinerilor și oportunități finanțate.

Let’s act together! – Atelier de teatru cu exerciții de mișcare și exprimare.

Beyond the Screen – Discuție despre cum filmele pot distorsiona drepturile omului și egalitatea.

Lead yourself before you lead others – Activitate despre stiluri de leadership și abilități de conducere.

Body Boost: Move Your Body, Lift Your Mind – Mișcare, jocuri și discuții despre legătura dintre sănătatea fizică și mentală.

23 august:

Staying alive? – Atelier practic pentru a învăța cum să acționezi în situații de urgență.

Cultural Tent – Un cort transformat într-un spațiu cultural global, cu jocuri și obiecte din diverse țări.

Social Trip – Activități de socializare și conectare cu persoane noi.

Plant a Better Planet – Discuții, jocuri și ateliere pentru idei și acțiuni ecologice.

Together We Play: Art, Fun & Friendship – Jocuri de socializare și realizarea unui mural colectiv.

One, two, three… Ready to Communicate! – Vânătoare media și jocuri de rol creative.

24 august:

Workshop on Peacebuilding (ora 12:00, Casa Tineretului) – Activitate cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei

Act Human! – Pictură creativă în parc inspirată de teme despre drepturile omului.

The aqua games – Jocuri cu apă în echipă, creativitate și distracție.

Is this even real? – Treasure Hunt în scopul identificării știrilor false.

Rock your health – Mișcare prin Animal Flow și activități creative pentru corp și minte.

Squid Challenges – Provocări de echipă inspirate din Squid Game, pentru cooperare și distracție.

No Line Art – Pictură în stil impresionist, transformând emoțiile în culori și forme.

La finalul activităților, în fiecare zi între orele 20:30 – 22:00, participanții se pot reuni într-un chill zone amenajat special, având ocazia și să participe la o sesiune de open mic și să se bucure în continuare de spiritul tânăr.

Cei interesați de activități se pot înscrie pe formular pentru a-și asigura locul în ambele orașe la activitățile dorite.

„La finalul activităților din Timișoara, pe 25 august, vom face o extrage 2 dintre participanții la festival (1 Lugoj, 1 Timișoara) pentru a le oferi câte o invitație dublă la CODRU Festival. Pentru eligibilitate, participanții trebuie să bifeze căsuța de giveaway pe lista de prezență, atunci când iau parte la o activitate”, au transmis organizatorii.

Mai multe detalii pot fi găsite pe evenimentul de pe Facebook, dar și pe celelalte rețele de social media: Instagram și TikTok.

Youth Summer Fest este creat de tineri, pentru tineri, și facilitează nu doar un cadru în care tinerii se pot dezvolta pe plan personal și recreativ, ci și un spațiu de schimb intercultural cu voluntarii internaționali.

Activitățile sunt finanțate prin Corpul European de Solidaritate și Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului Y Generate, prin intermediul Programului de finanțare nerambursabilă TimCultura 2025 și implementate cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara și al Societății de Transport Public Timișoara.