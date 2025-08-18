S-au afișat rezultatele sesiunii de toamnă a Bacalaureatului: 28,4% promovabilitate

Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni rezultatele inițiale înregistrate în a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2025. Rata cumulată de promovare (toți candidații înscriși) este de 28,4%.

Numărul total de candidați promovați a fost de 7.306.

Ratele de reușită atât pentru promoția 2025 (4.508 candidați promovați), cât și pentru promoțiile anterioare (2.798 de candidați promovați) se situează la același nivel: 28,4%.

Rată de participare a fost de 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi.

Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi (aceştia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni).

Contestațiile pot fi depuse/transmise luni, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații sunt programate luni (în intervalul orar 14:00 – 18:00), respectiv în zilele de 19 și 20 august 2025 (informații suplimentare în acest sens sunt disponibile pe site-urile inspectoratelor școlare județene).

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 26 august.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi, scrie Mediafax.