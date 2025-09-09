„Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara?” Spectacol pentru seniorii Timişoarei, în Parcul Rozelor

Din 1991, în fiecare an, pe 1 octombrie este sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, care prilejuiește evenimente pe tematici diverse, în legătură cu problematica îmbătrânirii și a îmbunătățirii calității vieții seniorilor.

În acest context, Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură și Direcția de Asistență Socială, organizează un eveniment special.

„Vrei să-ntâlnim sâmbătă seara?” este un concert de muzică interbelică românească, care cuprinde piese cunoscute din repertoriul unor mari compozitori români.

Ziua de sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 17:00, aduce pe scena din Parcul Rozelor doi artiști de excepție, ale căror voci și prezențe au darul de a crea magie: Irina Sârbu, interpretă cu un timbru cald și rafinat, capabilă să redea cu delicatețe emoția șlagărelor de altădată, și Mihai Bisericanu, actor al Teatrului Bulandra din București, care va completa atmosfera cu sensibilitate și forță interpretativă.

Organizatorii promit o seară memorabilă, în care prezentul se întâlnește cu trecutul, iar Timișoara devine, pentru câteva ore, scena unui vis interbelic.

Accesul seniorilor este liber.