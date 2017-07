Vlad, tânărul nevăzător din Galați, la un pas să-și împlinească visul la Timişoara

Vlad, tânărul nevăzător din Galați, şi-a dorit să studieze kinetoterapia, însă a întâmpinat numeroase piedici. El a promovat, anul trecut, examenul de bacalaureat cu media 8,31, şi şi-a dorit să urmeze facultatea la Galați, însă acest lucru nu a fost posibil. Susţinut în permanență de familie, tânărul a solicitat ajutorul mass-media, şi aşa informația a ajuns la prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, care i-a transmis că dorește să-l aibă, asigurându-l de disponibilitatea instituției pe care o reprezintă în a se adapta la nevoile acestuia.

La acel moment, familia acestuia a considerat că ar fi prea greu pentru ei să facă pasul către Timișoara. La un an distanță, acum câteva săptămâni, după ce au epuizat mai multe încercări de a-l înscrie pe Vlad la facultate aproape de casă, tatăl acestuia s-a adresat Universităţii de Vest din Timișoara. Fără întârziere, instituția a demarat o analiză aprofundată a cazului și a făcut demersurile necesare ca Vlad să beneficieze de principiul egalității de șanse, de a i se oferi toate condițiile pentru a se înscrie și susține probele de admitere.

„Nimănui nu ar trebui să i se nege dreptul la egalitate de șanse, la educație, la un viitor mai bun. Determinarea sa de a studia, în ciuda dificultăților fizice și a blocajelor pe care le-a întâmpinat, este una dintre calitățile principale pe care le dorim la studenții noștri. Am reușit împreună cu colegii mei să adaptăm procesul de admitere astfel încât dizabilitatea sa să nu îi fie piedică în susținerea probelor. Are toate șansele să fie admis. Vlad are dreptul la o viață autonomă, să se poată susține, să lucreze”, a spus rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Sufăr de cataractă congenitală operată, iar anul trecut mi-am propus să mă înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați la secția de kinetoterapie, dar m-am lovit de câteva piedici. Încă de mic, am avut parte de mai multe ședințe de kinetoterapie, ceea ce mi-a trezit interesul pentru acest domeniu. Am reușit să mă documentez și mi-am dat seama că este ceva ce mi s-ar potrivi. Vreau să învăț, să profesez. Știu că va fi greu departe de casă, dar sunt un luptător”, a spus Vlad despre cum a ajuns să-și dorească să devină kinetoterapeut.