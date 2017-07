„Un copil a făcut de două ori stop cardio-respirator. Abia apoi s-au gândit să-l ducă la terapie intensivă…”. Scene de groază trăite de o mamă la un spital din vestil ţării

Poveștile despre și din spital generează aproape de fiecare dată o avalanșă de alte povești. S-a întâmplat la fel și după scrisoarea Cristinei Rusu de la începutul lunii martie, scrisoare care a creat un val de proteste dar și de alte povești cu privire la Secția Boli Infecțioase Copii din Arad, la fel se întâmplă și acum.

Grupurile de mămici de pe rețelele de socializare ne arată aproape zilnic problemele din spitalele arădene, dar parcă cele care fac referire la copii dor cel mai mult. Și mai trist este faptul că deși s-au făcut schimbări, s-au schimbat șefi de secție, directori, au fost secții reorganizate, dar chiar și așa toate aceste probleme sunt prezente, sunt de acum, sunt din luna iulie a anului 2017.

Violeta Achiriloae‎ a postat în grupul MAMICI DIN ARAD o poveste scurtă despre cum și-a dus copilul la spital. Nu este deloc o poveste ieșită din comun, este una în care ne spune că fiul ei nu a răspuns tratamentului. Surpriza vine la un comentariu la postarea Violetei.

„12 iulie la 23:16 ·

Mămici, iar suntem la spital, îmi vine să plâng numai când mă uit la copilașul meu!!!!!

Am plecat luni dimineață de la spital pe răspunderea mea fiindcă starea copilului nu se îmbunătățea.

Am fost la doctor și ne-a dat tratament pt diaree și vomă. Claudiu nu a răspuns tratamentului.

Acum mă rog la Dumnezeu sa se facă odată bine că nu mai rezist”.

Brigitta Haasz Gall scrie câteva rânduri despre un copilaș care a făcut de două ori stop cardiorespirator chiar sub ochii ei.

„Haasz Gall Brigitta

Haasz Gall Brigitta Nici cum bine ca suntem acasa deja tot la Oprea am fost si noi noi ca noi 4 in pat dar era un baietel in salonul de vizavii care era foarte bolnav locul ei era pe terapie intensiva si 2 saptaman lau tinut aici eu mam internat sambata dim . Si baietelul noptea la 12 a dacut spot cardio respirator prima oara lau tinut pana luni can iara a facut de 2 ori pana sau gandit ca trebuie dus la terapie intensiva mi sa rup sufletu pentru puiutul acela

13 iulie la 22:11”

