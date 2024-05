Viorel Mărcuți, candidatul PSD la Primăria Sânmihaiu Român: „Investițiile vor continua pentru că suntem în plină dezvoltare”.

Domnule Mărcuți, candidați pentru un nou mandat de primar al comunei Sânmihaiu Român. Știu că ați implementat multe proiecte, ne puteți enumera câteva dintre ele?

Trebuie spus de la bun început că au fost patru ani intenși pentru comunitatea noastră, patru ani în care s-a muncit foarte mult și, fără să fiu lipsit de modestie, sunt lucruri care se văd, îmbunătățirea calității vieții oamenilor este evidentă.

Și o să vă dau câteva exemple: am asfaltat 46 de kilometri de drumuri, am extins rețeaua de apă potabilă cu 27 de kilometri, am construit un nou corp de clădire la școala din Sânmihaiu Român, un afterschool la Utvin, am făcut trotuarele, lucrăm la extinderea rețelei de canalizare și lista poate continua.

Sunt multe lucruri pe care le-am realizat împreună cu echipa din primărie, dar trebuie să continuăm investițiile pentru că suntem o localitate în plină dezvoltare, numărul populației crește constant și vom avea nevoie în continuare de proiecte și de bani pentru a face și alte lucruri.

Ne puteți enumera câteva dintre obiectivele pentru viitorul mandat?

Momentan, avem câteva proiecte începute și acestea vor fi finalizate în următoarea perioadă, deci pe asta ne vom focusa foarte mult.

Dar avem și alte planuri cum ar fi o sală de sport, unde suntem în curs de licitație, ne dorim să creem o rețea de piste de biciclete în toate localitățile comunei.

Extinderea rețelei de canalizare în Sâmihaiu German este, de asemenea, foarte importantă, precum și construirea unui centru medical sau realizarea unui teren de sport în Sânmihaiu Român.

Tot pentru Sânmihaiu Român și Utvin vom continua extinderea rețelei de canalizare.

Avem mult de lucru în continuare și împreună cu echipa mea sunt convins că vom putea duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus.

Cum vedeți colaborarea cu Consiliul Județean în viitorul mandat?

Mi-aș dori să nu mai fie așa cum a fost în ultimii patru ani și să primim un sprijin real din partea CJ Timiș.

Lucrurile nu au funcționat așa cum ar fi trebuit, însă am convingerea că după 9 iunie lucrurile vor sta altfel.

Alfred Simonis va fi noul președinte al Consiliului Județean Timiș, este un om pe care îl cunosc foarte bine și știu că vom colabora excelent.

Ne-a fost de mare ajutor până acum, ne-a ajutat să implementăm multe proiecte, iar din viitoarea sa postură, de președinte al CJT, eu cred că va fi foarte eficient.

