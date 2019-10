Victorie de pus în ramă: SCM Politehnica – Olympiacos 31-29 (14-15)

Debut cu dreptul în Cupa EHF pentru handbaliştii alb-violeţi. În această seară, într-o sală „Constantin Jude” aproape plină, cu un public cald, susţinându-şi gălăgios favoriţii, SCM Politehnica Timişoara a izbutit un frumos succes în faţa campioanei Greciei.

După ce au fost conduşi în două rânduri la cinci goluri diferenţă, Fenici şi colegii săi au întors rezultatul, ultima sirenă găsindu-i în avantaj: 31-29. Prima repriză a fost echilibrată, jucătorii lui Olympiacos având un avans de un singur gol înaintea plecării la vestiar, 15-14, şi asta pentru că polistul Marjanovici a ratat două aruncări de la şapte metri în minutul 30.

Începutul actului secund a aparţinut grecilor, care au marcat de patru ori fără să scoată mingea din propria poartă: 18-14. S-au distanţat apoi şi la cinci lungimi şi puţini erau cei care mai sperau într-o revenire a alb-violeţilor.

Şi totuşi, minunea s-a produs, Irimescu egalând în minutul 28: 29-29. Fenici şi Marjanovici au mai punctat de două ori, pentru 31-29, cu toţi spectatorii în picioare susţinându-i pe alb-violeţi.

Marjanovici a fost cel mai bun marcator al Politehnicii, cu zece reuşite. Au mai punctat Irimescu (6g), Fenici (4g), Baican (4g), Milosevici (4g), Câmpan (2g) şi Şomlea (1g).

„Am câştigat în urma unei lupte crâncene. Am fost ajutaţi mult de portar şi de pivot. Nu i-am putut folosi în acest meci pe Sadoveac, Dragas, Pribanici şi Păiuş. Sunt patru jucători buni, trei dintre ei aflându-se în formula de start. Nu a fost uşor să ne impunem, Olympiacos are jucători foarte buni. Publicul ne-a ajutat foarte mult. Am riscat mult în apărare şi în final am câştigat. A fost multă tensiune, dar una peste alta pot spune că a fost dominată de fair-play”, a declarat la final tehnicianul polist Pero Milosevici.

Returul va avea loc sâmbătă, în Grecia.