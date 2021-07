Ursu s-a întors la Politehnica

SSU Politehnica a anunțat întoarcerea lui Octavian Ursu în alb-violet. Acesta a semnat un contract valabil pe un an cu echipa timișoreană. Ursu s-a născut pe 15 noiembrie 1994, la Mediaș. Este un jucător de profil ofensiv şi poate acoperi mai multe posturi în ultima treime a terenului.

A fost junior la Ardealul Cluj și „U” Cluj, pentru cea din urmă debutând la seniori. A mai evoluat la Unirea Slobozia, ACS Berceni, CS Mioveni, ASA Târgu Mureş, Olimpia Satu Mare, UTA Arad şi Rapid București. Pentru Politehnica a mai jucat în returul ediţiei 2018-2019 a Ligii a II-a, sub formă de împrumut de la „U” Cluj, marcând cinci goluri în 13 apariţii în tricoul alb-violet. În ediţia 2020-2021 a evoluat pentru UTA pe prima scenă fotbalistică în stagiunea de toamnă, înscriind un gol în 11 partide, iar în primăvară s-a aflat în lotul Rapidului, pentru care a înscris de asemenea o dată în 14 partide din eșalonul secund.

Cu ultimele două formaţii la care a activat a reuşit accederea în elită. „Mă bucur, am ales cu sufletul să mă întorc la Politehnica. Am avut şi alte oportunităţi, dar am decis că vreau să vin aici să joc. Chiar dacă pare puţin că sunt nebun să spun asta, îmi doresc să promovăm! Dar, să o luăm treptat, prima dată să prindem play-off-ul şi apoi să facem o figură frumoasă!”, a declarat Octavian Ursu.