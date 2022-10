Unul dintre membrii simpli ai USR Timiș dă cărțile pe față: “Cineva s-a căcat în mijlocul casei”

În timp ce, de pe pagina publică de Facebook a primarului orașului, Dominic Fritz, aflăm non-stop câte face dumnealui pentru binele Timișoarei, în interiorul filialei locale a USR Timiș, conduse tot de edilul-șef, lucrurile nu sunt văzute la fel de roz.

Unul dintre useriștii timișoreni, care a demonstrat și cu alte ocazii că are coloană vertebrală, Alin Ciobanu, a avut vineri dimineață o intervenție extrem de dură pe grupul intern de Facebook “Membri USR PLUS Timiș”.

În fapt, el comentase la o postare a unui coleg, iar altui membru al grupului i s-a părut atât de interesantă poziția lui Alin Ciobanu, încât a decis să creeze un topic separat. O redăm și noi integral:

“Eu cred că Dominic ar fi câștigat alegerile interne și fără autobuz, și fără campanii făcute pe după colț. Dar a ales să o facă așa, preferând să sacrifice (cu siguranță!) niște principii decât să-și asume un risc (ipotetic, putea pierde) aferent activității. Și așa a pus o distanță între el / echipa lui și ăia care au intrat în USR / politică în principal pentru niște principii (vezi supărarea lui Tudor Baștea din momentul plecării, ca exemplu excelent în acest sens). Și după mine, chiar și fără a câștiga alegerile interne, Dominic ar fi dominat organizația în continuare (vezi situația din filială dintre alegerile interne pentru PMT și alegerile interne pentru USR).

Și no, chiar și după alegerile interne & preluarea filialei, sistemul a continuat și chiar merge mai departe. În 1 an și 3 luni de la alegeri, cred că am avut vreo 10 ședințe de BL (n.r. – Birou Local) și vreo 3-4 de BJ (n.r. – Birou Județean) care au fost publice. Din nou, cineva a luat această decizie. Chiar și alea care au fost publice, au fost de formă. Nu s-a discutat niciodată ceva consistent, nici una nu a fost despre filială cu adevărat, despre ce-i de făcut și cum să facem, despre… Cineva face asta în mod conștient, voit, calculat. Scuză-mi franceza, dar cineva s-a căcat în mijlocul casei și apoi pune întrebări prin intermediari cu privire la sursa mirosului din casă.

Cu tot respectul, nu eu am băgat oameni prin CA-uri care n-au ce să caute acolo, nu eu am decis să nu fac concursuri reale pentru unele funcții din PMT / companiile PMT, nu eu am decis să aleg pe la colțuri oamenii & contractele USR, nu eu am făcut negocieri murdare legate de activitatea din PMT / CLT / firmele PMT. Nu eu am creat această atmosferă. Eu doar am nesimțirea de a spune clar că atmosfera există, că o problemă mare există. Și chiar cred că am încercat, în mod repetat și asumat public, să contribui la disiparea acelei atmosfere, dar m-am trezit cu piedici de la aceiași oameni care – din nou, scuză-mi franceza – s-au căcat în mijlocul casei. Nu-mi asum nici un fel de vină pentru că-n USR Timișoara / Timiș pute”.