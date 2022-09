Din culisele USR Timiș: Fritz le aruncă praf în ochi locuitorilor din Piața Traian, cine trebuie a fost deja consultat cu privire la “regenerarea urbană” a zonei!

Într-o postare triumfalistă făcută duminică pe propria pagină de Facebook, Dominic Fritz a anunțat timișorenii că a început “transformarea zonei Traian, cel mai provocator proiect de regenerare urbană a unui spațiu istoric al Timișoarei”. Cetățenii mai erau informați și că a doua zi, luni, va avea loc prima prezentare a proiectului, la Beta – bienala timişoreană de arhitectură, și că apoi vor urma 30 de zile consultare publică, care va fi finalizată cu o dezbatere.

De asemenea, cei interesați – evident, locuitorii cartierului Fabric în primul rând – sunt invitați să acceseze platforma decidem.primariatm.ro, unde vor “găsi în zilele următoare informații, randări, prezentări ale proiectului” și vor putea să le transmită opiniile și recomandările lor lui Fritz și echipei sale.

Și mai scria domnul primar că “patru piețe și 12 străzi – adică peste 56.000 de mp de spațiu public – sunt regândite pentru a face loc zonelor pietonale, spațiilor verzi, pistelor de biciclete, zonelor de recreere”, iar pentru ca rezultatul să fie pe măsura așteptărilor sale și ale colegilor săi “este crucial ca implicarea cetățenilor să vină din această fază de proiectare”.



Chemați la “dezbatere” cu trei poze în buzunar

Bun, acesta a fost mesajul lui Dominic Fritz, acum haideți să intrăm în culise. Și o vom face cu finalul postării, cu “implicarea cetățenilor” cea clamată de primar.

În primul rând, postarea lui Fritz nu cuprindea și proiectul în format pdf gândit de arhitecți, ci doar trei randări, adică fotografii rezultate în urma procesării computerizate a unui model 3D. Trei poze și-atât.

În al doilea rând, la fața locului, în zona Traian, “dezbaterea” de luni a fost anunțată printr-un anunț strecurat la grămadă, pe un panou stradal al primăriei, care sună astfel: “Consultare publică – soluția tehnică pentru proiectul de regenerare urbană a zonei Piața Traian”. Cu alte cuvinte, soluția tehnică deja există, iar imensa majoritate a persoanelor direct interesate de “transformarea zonei Traian”, timișorenii care locuiesc în cartierul Fabric, n-au fost consultați în prealabil, nu i-a întrebat nimeni de sănătate, nu a fost nimeni curios să afle ce și-ar dori ei, cum le-ar fi mai bine. Atenție, ne-am referit la imensa majoritate, nu la toți riveranii, fiindcă unii dintre ei, aleși pe sprânceană, au fost la curent cu ceea ce se petrece. Vom detalia puțin mai încolo.



În al treilea rând, cam ce anume ar putea “dezbate” luni timișorenii care vor fi aflat de marea consultare publică și se vor prezenta la ora 17,30, la Palatul Ștefania din Piața Romanilor nr. 1, din moment ce ei nu vor fi avut cum să parcurgă documentația, “proiectul de regenerare urbană”?! Sau îl vor primi pe loc și vor trebui să-l răsfoiască în câteva minute, iar apoi să pună întrebări pertinente?! Cum este posibil ca pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara să nu fie postat absolut nimic cu privire la “dezbaterea publică” de luni nici măcar cu 24 de ore înainte de eveniment?

La secțiunea “Transparență” de pe www.primariatm.ro, la rubrica “Dezbateri publice în 2022”, ultima postare e din 21 iulie 2022. Nici măcar pe platforma decidem.primariatm.ro – acolo unde Fritz le-a promis oamenilor că vor găsi, “în zilele următoare”, mai multe detalii cu privire la proiectul de “regenerare urbană” – nu se găsește nimic pe acest subiect cu 24 de ore înainte de “dezbaterea publică”. Cu alte cuvinte, cetățenii interesați care au fost inspirați să intre pe pagina de Facebook a lui Fritz la timp sau au depistat anunțul de pe panoul stradal vor fi nevoiți să meargă la “consultarea publică” doar cu cele trei randări pe retină…



Consultare în cinci minute

În urmă cu aproape un an, pe grupul de Facebook “Robu a trebuit să plece”, o studentă la Arhitectură a postat următorul mesaj: „Bună! Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Aici este un chestionar legat de situația cartierului Fabric care va fi folosit ulterior pentru un proiect de urbanism. Vă rugăm, cine are 5 minute să îl completeze, am aprecia enorm! Mulțumim anticipat!”. Și noi vă mulțumim, domnișoara arhitectă, pentru că ne-ați dat ocazia să înțelegem cât de mult s-au străduit realizatorii proiectului de “regenerare urbană” să afle părerile locuitorilor din cartierul Fabric: oferindu-le un chestionar sumar, pretabil de a fi completat în cinci minute… Iar succesul postării domnișoarei a fost teribil: 16 aprecieri, 16 comentarii și o distribuire.



Întrebări necesare

Așadar, de aici se pleacă, asta este realitatea: transparență zero și consultare publică mimată ÎNAINTE DE conceperea “soluției tehnice” care va fi prezentată în “dezbaterea” de luni.

Iar dacă tinerii frumoși și liberi din cabinetele 1 și 2 ale Primăriei Municipiului Timișoara vor sări să ne contrazică, îi rugăm să ne răspundă public la următoarele întrebări: 1. Câte întâlniri față în față au avut proiectanții cu oamenii din cartierul Fabric și cât timp a fost alocat fiecărei asemenea întâlniri? 2. Cum au fost identificați și invitați riveranii la discuții?; prin afișe publice, postări pe Facebook, anunțuri în ziare? 3. Unde anume în zona respectivă a fost gândită amenajarea unui loc de joacă așa cum există în alte cartiere ale orașului? 4. Din numărul total al riveranilor cu care s-au întâlnit arhitecții, câți dintre ei fac parte din categoria persoanelor nevoiașe, cu venituri mici sau chiar beneficiare ale ajutorului social, câți sunt pensionari, câți sunt romi?

Oamenii nu sunt proști, vor să afle răspunsuri

Și dacă Dominic Fritz și-ar face timp să răspundă pe pagina sa de Facebook și interlocutorilor care nu-i ridică doar mingi la fileu, poate că și comentariile de genul acesta vor primi o lămurire concretă:

“Eu aș vrea să stiu ce măsuri concrete anti-gentrificare se au în vedere, respectiv ce măsuri ia PMT pentru a evita ca familiile sărace care locuiesc actual în Traian să nu fie împinse spre periferia orașului (și automat segregate) odată ce crește valoarea imobiliară in zonă. Și în general, doresc să știu ce programe de locuințe sociale sau alternative de subvenționare are în vedere (dacă are) PMT pentru a asigura diversitate socială în cartierele din Timișoara, fie centrale, fie nu (…)

Mă refer la persoane pensionare, familii cu venit mic și foarte mic, persoane șomere, persoane cu dizabilități, chiar studenți și studente, părinți care cresc singuri copii etc. Sărăcia are multe forme. La gunoiul rasist din comentariile de mai sus (n.r. – se referă la comentariile referitoare la romii care locuiesc în zonă) nici nu merită sa răspund, că păreri <deștepte> are fiecare cu carul, dar o înțelegere calificată pe subiect mai puțin”.

“Dominic Fritz, ar trebui să-ți fie rușine!”

Am lăsat pentru final cireașa de pe tort: demascarea lipsei de transparență a echipei Fritz pe subiectul “regenerării urbane” a zonei Pieței Traian, făcută chiar de un membru al USR Timiș, pe grupul de Facebook al partidului!

Inginer de meserie și, cel mai important, locuitor al cartierului Fabric, Alin Ciobanu a ridicat această problemă în urmă cu mai multe zile, pe respectiva pagină de Facebook, iar primarul Fritz a încercat să îngroape subiectul, susținând următoarele:

“Nu va exista o singură dezbatere, ci o etapă de consultări publice, cu expoziția planșelor etc. Deja în prima fază proiectanții s-au întâlnit cu asociații, firme și alți reprezentanți din cartier. Pe baza planurilor concrete urmează a doua etapă. Chiar luăm în serios acest lucru, nu înțeleg de ce te agiți așa”.

Tânărul userist i-a explicat imediat de ce se agită: “Pentru că cele 4 luni rămase din faza de proiectare nu PERMIT realizarea dezbaterilor publice în mod real. Subliniez NU în mod real. De mimat se poate, cu riscurile ca absolut orice riveran care are 200 de euro pentru a depune o contestație să poată să blocheze proiectul pentru vreo 2-3 ani, cât durează un asemenea proces”.

După care l-a demolat pe domnul primar: “Și ca să fie și mai clar – faptul că proiectanții s-au văzut cu UNII proprietari, cu reprezentanții UNOR firme, cu reprezentanții UNOR asociații din cartier nu reprezintă o dezbatere publică, e o formă de discriminare. Ar trebui să-ți fie rușine că așa s-a lucrat, nu să o folosești drept argument în favoarea unei pretinse bunăvoințe / transparențe. E literalmente ilegal ce ați făcut (chiar dacă e greu de dovedit)”.

Buturuga mica răstoarnă carul mare?

Zilele au trecut, avertismentul membrului USR a fost ignorat, așa că sâmbătă, cu o zi înaintea anunțului triumfalist al lui Fritz, Alin Ciobanu a pus punctul pe “i”:

“Am auzit la Radio Șanț că luni ar urma să fie <dezbaterea publică> pe tema reabilitării zonei Traian / Fabric. Știe cineva detalii? Poate cineva să confirme sau să infirme informația? Dacă da, e ceva material de pre-reading disponibil online? Mulțumesc anticipat pentru bunăvoință (…) Anunț pe această cale că, în calitate de riveran, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a bloca acest proiect și a-l întoarce în faza în care chiar se fac dezbateri publice pe subiect cu localnicii (…) Cu voi (n.r. – se adresează lui Fritz, Lațcău și altor fruntași useriști) am discutat despre interesul meu pe subiect.

Am discutat în mod repetat, am insistat, am argumentat, am solicitat și am tot așteptat. Și acum văd că sunt pus în fața faptului împlinit – proiectul există, ni se prezintă și, vorba vine, se dezbate, după care noi, riveranii, avem dreptul să spunem <da> sau <nu>. Cu tot respectul, vă spun cât se poate de clar că de la mine e un mare nu. Și consider că e NUMAI vina voastră pentru conflictul care va bloca proiectul”.

Mai multe replici aveți în capturile foto atașate articolului, citiți-le cu atenție, merită!

Revoluția bunei guvernări pare să fi luat o pauză la Timișoara.