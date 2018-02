Unitățile de învățământ dintr-o comună timișeană, dotate cu mobilier din Danemarca

Școlile și grădinițele din comuna Bethausen au primit zilele trecute peste 350 de piese de mobilier din Danemarca, pentru a înlocui vechile bănci, scaune, catedre sau dulapuri existente de ani buni.

Donația a fost făcută de Asociația Caritabilă Humani din Braedstrup, iar inițiativa acestui act aparține fă­ge­țeanului Petru Anghel, care a mers personal în Danemarca, pentru a aduce transportul la Bethausen.

”Am adus mobilier, pentru toate școlile și grădinițele din Bethausen. De câțiva ani, avem o colaborare strânsă cu această asociație și dacă la început noi mergeam să cerem ce ne-ar trebui, acum ei ne în­științează de ce dispun și ne întreabă dacă ne-ar fi de folos. Anii trecuți am adus și mobilier medical pentru centrele de plasament din zonă, pentru Făget și chiar pentru Băile Fe­lix. Pe viitor vom mai aduce mo­dule, bănci și scaune și pen­tru Liceul Teoretic ”Traian Vuia” din Făget. Este și un efort fizic, dar satisfacția sufletească e mult mai mare. În plus, este un gest frumos, pe care danezii îl fac pentru noi. În câteva rânduri am adus și semințe de tot felul, pe care le-am împărțit legumicultorilor din toată zona de est a ju­de­țu­lui, pentru a le cultiva”, ne-a declarat fă­ge­țean­ul Petru An­ghel, care se implică benevol în a derula aceste acte ca­ritabile.

Mobilierul a fost pri­mit cu bucurie de ad­mi­nis­trația din Bethausen și di­recțiunea școlilor din comună.

“Am pri­mit bănci, scau­ne, du­lă­pioare, catedre și multe al­tele, pentru a le în­locui pe cele mai vechi, dar și pe cele care erau mai noi. Acestea nu erau uzate fi­zic, însă erau inadecvate vâr­stei copiilor”, ne-a spus Adrian Ionescu, directorul Școlii Gimnaziale Bethausen.

”Nu avem decât cu­vinte de mulțumire, pe care le adresăm membrilor aso­cia­ției daneze, dar și domnului Petrică Anghel, care a intermediat această donație. Copiii din comună aveau nevoie de un astfel de mobilier”, ne-a declarat și Ioan Lihoni, primarul Bethau­se­nului.

În total, va­loarea do­na­ției ajunge la aproape 50.000 de euro, conform redesteptarea.ro.