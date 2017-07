Unele sate timişene rămân fără copilărie

Fenomenul de îmbătrânire a satelor timișene continuă în ciuda faptului că multe familii aleg să-și crească copiii la țară, departe de traficul intens și tentațiile nocive din mediul urban.

Este vorba de localitățile risipite pe teritoriul județului, unde accesul către lume este îngreunat de lipsa infrastructurii, dar și a mijloacelor de transport, iar asigurarea tuturor utilităților continuă să rămână la stadiul de deziderat.

Este și cazul comunei Racovița, care are în componență o mână de sate (Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi Sârbova) unde grupurile de copii jucându-se pe uliță au devenit o raritate. Concret, per total, doar una din șapte persoane are vârsta sub 18 ani.

La majorat, tineretul pleacă în căutarea unui loc în care pâinea se câștigă mai ușor și unde sunt alte orizonturi de petrecere a timpului liber. Echilibrul demografic se menține prin ”absorbția” pensionarilor de la oraș, care se retrag la sate, unde locuințele și traiul zilnic sunt mai ieftine și pot fi acoperite din venitul lunar.

”În toată comuna sunt 2.936 de locuitori, dintre care doar 400 sunt copii”, spune, cu regret, primarul Ion Nanu.

La Sârbova se închide școala

Lipsa suflului tânăr face ca în satul Sârbova, lumina minții să se stingă. ”În această vară închidem școala. Nu sunt nici zece elevi în cele cinci clase primare! Grădinița o mai menținem, dar și aici vin cinci-șase copii. E satul cu cei mai puțini copii… Am înregistrat și nou-veniți, însă din categoria pensionarilor, patru familii. Locul e frumos, cu pădurea aproape, însă drumul care leagă localitatea de Hitiaș și Bacova și de acolo către Buziaș, Lugoj sau Timișoara e jalnic. Nu a fost asfaltat niciodată, iar proiectul e de ceva vreme blocat din cauza contestațiilor la licitație”, mărturisește Ion Nanu.

Este cea de-a doua instituție de învățământ pe care se va pune lacătul, după ce școala din Căpăt a avut aceeași soartă. În Drăgoiești, toți elevii de la clasa pregătitoare și până într-a patra învață simultan.

”Simultan se face în toate școlile primare din comună. Însă la Racovița, Hitiaș și Ficătar avem elevii distribuiți în două clase. Am avut noroc la Ficătar că s-au mutat câteva familii tinere de etnie ucraineană, care au mai mulți copii…”, conchide Ion Nanu.