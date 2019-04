Un val de praf saharian ajunge vestul țării. Avertismentul meteorologilor

Nu vă grăbiţi să spălaţi geamurile pentru marea curăţenie de Paşte! Un val de praf saharian va acoperi tot continentul, inclusiv România. Ploile care vor cădea vor lăsa în urma lor oraşe întregi „îmbrăcate” într-un praf roşiatic. Cei care suferă de alergii sau afecţiuni respiratorii ar trebui să stea mai mult în casă.

De marți, ploile care vor cădea în aproape toată ţara vor lăsa în urmă un strat de noroi roşiatic. De vină este praful saharian care este împins de vânt spre nordul şi estul continentului.

Roxana Bojariu, climatolog: Va ajunge si in Romania dar in cantitate mult mai mica decat in vestul Europei. E vorba de un ciclon foarte intens deasupra Algeriei si a vestului Mediteranei.

Norul de praf şi nisip va sta deasupra României întreaga săptămână, dar efectele vor fi vizibile mai ales marți şi miercuri. Asta pentru că ploile se vor rări spre sfârşitul săptămânii, adică exact atunci când concentraţia lui este mai mare.

Praful saharian vine din zona Africii după ce acolo au fost mai multe furtuni de nisip, denumite şi diavolii de nisip. Va intra în Europa prin Sud-vestul continentului astfel, cele mai afectate ţări vor fi Marea Britanie, Franţa, Grecia şi Elveţia.

Şi în ţara noastră praful din Africa a intrat prin partea de vest începând chiar de luni seară. Astfel va cuprinde Banatul, Crişana şi Transilvania. Norul de praf saharian constituit din particule foarte fine de nisip se află la o altitudine de 10 mii de metri.

Dacă va ploua şi, sunt toate şansele, spun meteorologii, atunci praful se va depune pe toate obiectele din exterior. Foarte vizibil va fi pe maşini care vor căpăta o culoare ruginie. Nici pentru respiraţie nu este tocmai indicat aşa că marți ar fi bine să staţi mai mult prin case.

Dorel Ţârţ, purtator de cuvant dsp Bihor: Prin expunere si inhalare repetata se poate depune la nivelul cailor respiratorii in special in plamani. Trebuie sa ne protejam si sa pastram usile si geamurile locuintelor inchise.

Fenomenul extrem poate încurca şi planurile pentru curăţenia de Paşte. Nu vă grăbiţi aşadar să spălaţi geamurile.

La spălătoriile de covoare adminustratorii au luat deja măsuri.

Sorin Pantiş, administrator spălătorie covoare: Avem 200 mp sus amenajati special pt uscatorie de covoare, vom lua masuri si vom duce sus, dar afara aerul usuca cel mai bine

În timp ce restul ţării se pregăteşte pentru valul roşu, în Harghita Băi predomină albul. În mijlocul primăverii, la 1.200 de metri altitudine, ninge ca de Crăciun, conform observator.tv.