Un vaccin vechi de 100 de ani, luat în calcul în lupta împotriva COVID-19. Romania îl are în schema obligatorie

Tot mai multi cercetatori iau in calcul ipoteza ca vaccinul impotriva tuberculozei, vechi de 100 de ani, ar putea fi de ajutor in lupta impotriva COVID-19, nu direct, ci indirect, prin efectele colaterale benefice produse in timp asupra organismelor celor vaccinati.

Informatia a fost vehiculata insistent in ultima perioada, in diverse tari ale lumii, iar cercetatorii au demarat diverse studii prin care spera ca vor identifica posibilitati reale de preventie, daca nu chiar tratament impotriva COVID-19.

Romanii cunosc bine vaccinul BCG impotriva tuberculozei, dar multe state abia acum descopera efectele lui pozitive, scrie ziare.com. Romania are vaccinul in schema obligatorie, iar pana in 1993 el se repeta si la varsta de 7 ani.

Tuberculoza si COVID-19 sunt doua boli complet diferite. Prima este cauzata de un anumit tip de bacterie, in timp ce a doua are drept cauza un virus. Dar exista indicii clare ca vaccinul BCG poate ajuta organismul uman sa isi construiasca o imunitate care sa raspunda pozitiv nu doar in fata tuberculozei, ci si a altor boli, prin efectele sale colaterale, a explicat dr. Denise Faustman, director la departamentul de imunobiologie de la Massachusetts General Hospital si profesor asociat de medicina la Harvard Medical School, relateaza CNN.

„Altfel spus, oamenii au inceput sa resimta efecte pozitive ale acestui vaccin, fara legatura cu tuberculoza”, spune dr. Faustman, care a studiat timp de mai multi ani efectele vaccinului BCG asupra sistemului imunitar al diabeticilor de tip 1, iar acum studiaza acelasi subiect, dar in legatura cu cei care au si alte boli autoimune.

Inca nu este clar mecanismul prin care vaccinul BCG produce aceste efecte benefice, dar se banuieste ca este vorba despre o reactie pozitiva de raspuns a sistemului nostru imunitar.

sursa: realitatea.net