Un timișorean a inițiat o petiție pentru construcția unei baze sportive moderne în zona Calea Lipovei. Cum poţi semna petiţia

Un timișorean a inițiat o petiție pentru construcția unei baze sportive moderne în cartierul Lipovei din Timișoara, iar tineretul liberal a preluat inițiativa, această investiție fiind una gândită anterior de administrația liberală.

La preluarea mandatului de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a găsit proiectul noii baze sportive cu toată documentația pregătită, dar a refuzat să semneze ordinul de începere a lucrărilor. Fosta administrație liberală a inițiat construirea complexului format din două bazine de înot, dintre care unul acoperit și unul în aer liber, o sală de sport, două terenuri de tenis, un teren de minifotbal, handbal și baschet, un loc de joacă și un parc.

”Sunt tânăr și vreau să mă implic în viața orașului în care trăiesc! Cartierul Lipovei are nevoie de o bază sportivă nouă și modernă pentru copii și tineri. Am inițiat această petiție pentru că am convingerea că trebuie să le arătăm celor care ne conduc că vocea noastră, a tinerilor și a tuturor timișorenilor, trebuie ascultată. Haideți să-l convingem pe Dominic Fritz că Timișoara are nevoie de o bază sportivă modernă pentru copii și tineri”, spune Bogdan Chiu, cel care a pornit petiția în mediul online.

“E un proiect la care țin foarte mult și pentru care alături de colegii mei din PNL, am făcut tot ceea ce era legal posibil ca să devină realitate. Din păcate, din motive pe care nu reușim să le înțelegem, toți banii cheltuiți până acum pentru documentațiile tehnice riscă să fie pierduți pentru că administrația USR-Fritz refuză să continue demersul. Vocea timișorenilor este ultima cale care poate transforma Complexul Sportiv Lipovei din schiță în realitate. Semnați petiția inițiată de Bogdan, iar grupul PNL va pune pe masa primarului solicitările timișorenilor!”, a transmis Adrian Lulciuc, liderul consilierilor locali PNL din CL Timișoara.

Luni seară, liberalii timișoreni au fost prezenți în Calea Lipovei pentru a continua acest demers în stradă și au strâns, în prima zi, peste 1.000 de semnături de la cetățenii din zonă.

Strângerea de semnături în cartierul Lipovei continuă până joi, 21 iulie. Petiția poate fi semnată și online la acest link: https://www.petitieonline.com/dac_fritz_nu_vrea_noi_vrem_complex_sportiv_in_lipovei