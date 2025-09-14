Un timișorean a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a comis mai multe abateri rutiere.

Polițiștii Biroului Rutier Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism, care se deplasa pe strada Bujorilor, din municipiul Timișoara.

Conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, continuându-și deplasarea până în fața unui imobil de pe strada Bujorilor, unde a fost oprit. Întrucât a refuzat legitimarea și a încercat să se sustragă intrând în imobil, bărbatul a fost încătușat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 55 de ani figurează cu dreptul de a conduce anulat.

De asemenea, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus efectuarea urmăririi penale față de bărbat, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Arad.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.