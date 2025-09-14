Incendiu în Piața Flavia din Timișoara, a ars o tonetă unde se vindeau langoși și alte preparate. Foto

Incendiu în Piața Flavia din Timișoara, a ars o tonetă unde se vindeau langoși și alte preparate. Foto

Duminică dimineață, în jurul orei 7:20, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o tonetă pe strada Lacului din Timișoara.

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea la locul intervenției, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la tonetă, afectând și acoperișul unei terase învecinată și elemente din lemn pe o suprafață de aproximativ 10 mp.

Pompierii au lichidat în scurt timp incendiul și au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, ca urmare a supraîncălzirii uleiului alimentar utilizat în procesul de gătire a produselor.

Nu s-au înregistrat victime.

