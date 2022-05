Un soldat a fost ucis chiar când era live pe TikTok și își lăuda ”vitejiile” din Ucraina

În filmare, bărbatul laudă vitejia și curajul echipei lui și anunță cu satisfacție faptul că operațiunea s-a încheiat cu succes, cu doar un singur rănit.

Acesta nu a reușit însă să termine ce avea de spus, pentru că un obuz a căzut lângă el iar live-ul de pe TikTok s-a oprit brusc.

”Comandantul unității ruse de la Kadyrovites a fost ucis de obuz în momentul raportării în direct pe rețelele de socializare TikTok că misiunea lor a fost finalizată cu succes cu un singur rănit”, este mesajul care însoțește filmarea postată de Victor Kovalenko pe Twitter, conform antena3.ro.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 29, 2022