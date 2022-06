Un singur absolvent de automatică și calculatoare din lume ar fi putut câștiga concursul de la DAS Timișoara: Dana Lazăr, pila lui Dominic Fritz

Începem articolul de față prin a recunoaște deschis că ingeniozitatea aranjorilor de concursuri din administrația Fritz ne-a depășit așteptările. În finalul articolului “O consilieră personală a primarului Fritz își securizează jobul la stat, prin concurs fără adversar la DASMT”, publicat în 13 iunie, scriam așa: “În definitiv, dacă a reușit să îi convingă absolut miraculos pe membrii comisiei de concurs că până în iunie 2022 a acumulat șapte ani de vechime în specialitatea psihologie, deși a absolvit facultatea de profil în urmă cu doar cinci ani (iunie 2017), nimic nu poate fi imposibil pentru tânăra frumoasă și liberă, căreia îi prevedem un viitor frumos în administrația publică. Pe modelul Rebecca Bedelean”.

Sincer, la acel moment, nu ne-am putut închipui că nu cunoștințele de psihologie acumulate de Dana Lazăr la universitatea particulară Tibiscus au fost luate în calcul de organizatorii concursului derulat la Direcția de Asistență Socială (DAS) a Municipiului Timișoara, ci cunoștințele de… informatică, aprofundate vreme de șapte ani la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica. Oamenii noi din politica Timișoarei merită aplauze la scenă deschisă: au recuperat handicapul serios pe care-l aveau față de vechea clasă politică pe partea de aranjamente și combinații. Bravo, Dominic Fritz, bravo USR Timiș!

Caz școală la Târgu Mureș

Și acum, înainte să intrăm în subiect, un recurs la memorie. În urmă cu doar câteva luni, în 25 ianuarie, o nouă investigație de pe www.recorder.ro smulgea, pe bună dreptate, ropote de aplauze. În materialul intitulat “Noi dezvăluiri despre fenomenul angajărilor politice. <Băiatul ăsta vine din partea PSD. Dă-i un post cât mai sus”, jurnaliștii respectivi publicau înregistrări audio făcute în Primăria Târgu Mureș, din care reieșea că doi consilieri personali ai noului primar al orașului, un independent susținut de UDMR, i-au cerut șefei Direcției de Asistență Socială (DAS) a Municipiului Târgu Mureș să scoată la concurs, în toamna lui 2021, un post în cadrul direcției, cu dedicație pentru un consilier județean PSD.

„Îl avem pe Dragoș Bardoși pe care vrem să-l băgăm la tine. Pe comunicare, un fost jurnalist care e foarte bun pe comunicare. Poți să-l bagi șef de serviciu, la servicii sociale”, erau indicațiile date șefei DAS Târgu Mureș, Andreia Moraru, de către Ionela Ciotlăuș, consilieră personală a primarului Soos Zoltan. Șefa DAS îi explică: „Șef birou am, șef sevicii nu”. Replică la care îi răspunde celălalt consilier personal al primarului, Marius Libeg: „OK, numai să fie personal contractual și să fie cât mai sus”.

În același timp, cei doi consilieri personali ai primarului au pregătit și o variantă de rezervă pentru tânărul pesedist: un post la Administrația Domeniului Public (ADP) din cadrul Primăriei Târgu Mureș. Din discuțiile înregistrate dintre cei doi și Soos Erika, director de resurse umane în cadrul primăriei, reiese că au introdus studiile de jurnalism printre condițiile de concurs la ADP Târgu Mureș, pentru a se putea încadra și pilosul respectiv: “O să motivăm dacă ne întreabă cineva de ce: pentru că e foarte multă comunicare publică pe zona aia și gata. Că se administrează domeniul public și trebuie comunicat intens”.

În final, pesedistul Dragoș Bardoși a fost angajat la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, în luna noiembrie 2021, pe un post de referent, în urma unui concurs la care au participat cinci candidați. Un detaliu elocvent pentru “pregătirea” intensă pentru concurs a pilosului pesedist: întrebat de reporter ce număr are Legea Asistenței Sociale, “câștigătorul” concursului a dat din umeri… După ce recorder.ro a publicat materialul, cei doi consilieri personali ai primarului și tânărul pesedist și-au prezentat demisiile.

Asemănări frapante

Bun, încheiem paranteza și revenim în prezent și în orașul nostru. Chiar dacă nu avem înregistrări audio, punând cap la cap documentele publice, informațiile existente la liber, pe internet, și cele primite pe surse, nu putem să nu sesizăm similitudinile frapante care există între cazul de la DAS Târgu Mureș și cel de la DAS Timișoara, unde consiliera personală a primarului Dominic Fritz, Dana Lazăr, tocmai ce devine funcționar public. În 7 iunie a obținut 90 din 100 de puncte la proba scrisă, iar în 14 iunie a obținut 92 de puncte la interviu, așa că primul pas, angajarea în direcția de asistență socială, a fost făcut. În interiorul instituției, se zvonește că al doilea pas va fi numirea Danei Lazăr, de către binefăcătorul ei, Dominic Fritz, în funcția de director general adjunct.

Condiții de concurs trucate

Dar să lăsăm zvonurile și să ne întoarcem la chestiunile concrete. Dana Lazăr a “concurat” de una singură pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Strategii Programe din cadrul DAS Timișoara, post pentru care s-au cerut doar studii universitare absolvite cu diplomă de licență, fără a se menționa o specializare anume. În plus, a doua condiție: minimum șapte ani de vechime în specialitatea studiilor. Acelea nespecificate.

Ei bine, așa ceva nu există. Nu poți absolvi facultatea de inginerie navală, facultatea de agronomie sau, cazul de față, facultatea de automatică și calculatoare, iar după șapte ani sau mai mulți să te prezinți la un concurs pentru un post la asistență socială, fie el și la Serviciul Strategii Programe. Aceste condiții de concurs au fost astfel stabilite pentru ca Dana Lazăr, consiliera personală a primarului Dominic Fritz, să își poată depune dosarul. Asta a fost miza, concursul în sine nici nu mai conta. Zarurile fuseseră deja aruncate.

“Dacă ne întreabă cineva de ce”

Dar să o luăm pas cu pas. Din surse bine informate, am aflat că, la fel ca în cazul de la Târgu Mureș, băieții și fetele deștepte din administrația Fritz s-au pregătit cu o explicație, “dacă ne întreabă cineva de ce” este nevoie de un absolvent de automatică și calculatoare la Direcția de asistență socială: pentru că Serviciul Strategii Programe are o componentă de analiză statistică! I-auziți la ce i-a dus mintea…

Stratagemă străvezie la Strategii Programe

Acum, de dragul discuției, să admitem că se studiază statistica la Automatică și Calculatoare, deși, la o simplă căutare pe Google, am descoperit domeniul Cibernetică Statistică și Informatică Economică la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT și nu am găsit nimic similar la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Păi în cazul ăsta, dacă tot era nevoie de un absolvent de Automatică și Calculatoare, de ce nu a fost precizat acest lucru la condițiile de concurs? Simplu: pentru că păpușarii din administrația Fritz nu-și puteau permite să se trezească la concurs cu mai mulți absolvenți de Automatică și Calculatoare și să aibă concurență pila primarului.

Bibliografia și fișa postului n-au nici o treabă cu diploma în automatică și calculatoare

Așa, neprecizându-se specializarea la condițiile de concurs, ce om normal la cap, absolvent de Automatică și Calculatoare, s-ar fi gândit că poate accesa un post de consilier la Direcția de asistență socială?! Niciunul. Atașat acestui articol aveți captura foto cu bibliografia pe care ar fi trebuit să o parcurgă candidații la funcția de consilier din cadrul Serviciului Strategii Programe. Niciunul – dar niciunul! – dintre reperele bibliografice nu are vreo tangență cu cunoștințele acumulate de Dana Lazăr în cei șapte ani de Automatică și Calculatoare. Nici Codul administrativ, nici ordonanța privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, nici legea privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și nici legea asistenței sociale, ca să menționăm doar o parte din materialul legislativ pe care, cică, l-a tocit consiliera personală a lui Fritz.

Într-o altă captură foto atașată articolului veți găsi atribuțiile postului pentru care a candidat Dana Lazăr. Din nou, la fel ca în cazul bibliografie, zero conexiuni cu pregătirea în Automatică și Calculatoare.



În toată lumea și-n toată țara, nu e niciunde ca la Timișoara

Pentru ca lucrurile să fie cât mai clare cu putință, am mai atașat trei capturi foto cu concursuri identice derulate în alte direcții de asistență socială. Astfel, luna viitoare va avea loc, la Direcția de Asistență Socială Brașov, concursul pentru ocuparea a două funcții publice de inspector (clasa I, gradul superior, respectiv principal) în cadrul Serviciului Monitorizare, Programe, Strategie (vă sună cunoscută denumirea?). Condițiile de înscriere la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: sociologie, științe economice sau ştiinţe administrative; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.



În aprilie 2019, la Direcția de Asistență Socială Craiova, s-a desfășurat concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad superior, în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și relația cu ONG, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile. Condițiile de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale (n.r. – în acest domeniu sunt incluse următoarele: științe juridice, sociologie, științe politice și administrative, științe militare, infomații și ordine publică, științe economice și administrarea afacerilor, psihologie și științe comportamentale); minimum șapte ani de vechime în specialitatea studiilor.



Și încă un exemplu, mai aproape de locul faptei: peste câteva zile, în 22 iunie, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, va avea loc concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul superior în cadrul Compartimentului de Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Informatizare. Aceeași situație ca în celelalte două cazuri în ceea ce privește condițiile de înscriere la concurs: absolvenți de studii universitare cu licență în ramura științe sociale; șapte ani de vechime în specialitatea studiilor.



În toate compartimentele sau serviciile de strategii și programe ale direcțiilor de asistență socială din țară te poți angaja doar dacă ești absolvent al unei specializări din domeniul științelor sociale, doar la DAS Timișoara poți să o faci indiferent de facultatea pe care ai terminat-o, chiar și într-un domeniu care n-are nici în clin, nici în mânecă cu asistența socială. Bine, nici la DAS Timișoara nu te poți angaja cu studii de automatică și calculatoare dacă nu îndeplinești și condiția nescrisă de a fi consilieră personală a primarului Dominic Fritz…

Una scrie în acte…

Acum, dacă nu mai există nici un dubiu cu privire la trucarea pe față a condițiilor referitoare la studiile necesare pentru participarea la concurs, haideți să despicăm firul în patru și în ceea ce privește vechimea de șapte ani în specialitatea studiilor. Fiindcă nici candidata, nici directorul general interimar al DAS Timișoara, Estzero Emese, nu dialoghează cu noi, ne-am bazat, în continuare, pe informații primite pe surse.

Conform acestora, în stabilirea vechimi de minimum șapte ani, Danei Lazăr i s-au luat în calcul activitatea depusă în cadrul unui ONG, Student Plus Foundation, în calitate de “consultant inginerie informatică”, și activitatea desfășurată la firma Softvision, pe postul de “inginer IT”. Cică așa apare în documentele oficiale…

… și alta s-a întâmplat în realitate?!

Deoarece campionul transparenței, Dominic Fritz, ține la sertar CV-urile consilierilor săi personali, nu avem alte date despre cariera Danei Lazăr în afara celor publicate de ea însăși pe site-ul www.linkedin.com. Or de pe profilul ei postat pe site-ul respectiv, aflăm că doamna Lazăr a prestat, în perioada octombrie 2011 – mai 2017 (cinci ani și opt luni), la Student Plus Foundation pe post de “project coordinator” (coordonator proiect), într-o “echipă mică de 3 persoane”, nu de consultant inginerie informatică. Iată și traducerea în limba română a prezentării pe care și-a făcut-o Dana Lazăr pe LinkedIn:

“Fundația Student Plus este un ONG care servește comunitatea locală oferind programe sociale și educaționale. Face acest lucru prin parteneriate internaționale, europene, naționale și locale și prin atragerea de resurse financiare la toate aceste niveluri. În calitate de coordonator de proiect și parte dintr-o echipă mică de 3 persoane, am fost implicată în activitățile organizației la toate nivelurile: cercetarea oportunităților de finanțare, redactarea proiectelor, managementul proiectelor; lucrul cu diferite grupuri țintă: tineri, seniori, tineri dezavantajați, lucrători pentru tineret, adulți care urmează cursuri; organizarea de activități educative – cursuri de limbă și informatică; coordonarea și îndrumarea voluntarilor pentru diferite activități din organizație; actualizarea site-urilor web și a paginilor de social media ale diferitelor proiecte ale fundației; gestionarea campaniilor de promovare online pentru terți; participarea la diferite cursuri de dezvoltare personală și profesională”.

Pe bune, eventuala predare la un ONG a unor cursuri de începători în informatică, o activitate oricum secundară, i-a adus Danei Lazăr titulatura și vechimea de “consultant inginerie informatică”?! Wow. Asta da carieră solidă în IT, jos pălăria!



Mergem mai departe. Tot Dana Lazăr a scris cu mâna ei în profilul de pe www.linkedin.com că, între mai 2017 și august 2019 (doi ani și patru luni), a ocupat poziția de „IT Recruitment Specialist” (specialist recrutare IT), având ca sarcini: “identificarea profilurilor de candidați; prezentarea oportunităților relevante candidaților în funcție de experiență, abilități și interese; intervievarea; potrivirea oamenilor cu oportunități de carieră”. Cu alte cuvinte, un job în resurse umane într-o firmă de IT, nu un job de inginer IT, așa cum apare în evidențele Direcției de asistență socială și așa cum i s-a calculat vechimea în specialitatea studiilor de automatică și calculatoare.

De altfel, dincolo de fișa postului, este și mult mai logică prima variantă, cea cu jobul în resurse umane, pentru că, în acea perioadă, Dana Lazăr tocmai absolvise psihologia la Tibiscus. Putem face pariu că, dacă n-ar fi fost necesară o vechime de minimum șapte ani pentru ocuparea respectivei funcții la Serviciul Strategii Programe, ci de vreo trei ori mai mică, condițiile de concurs ar fi fost cele firești, studii în științe sociale, pentru că atunci Dana Lazăr s-ar fi încadrat. Sigur, ar fi fost același câștigător, dar trucarea concursului ar fi fost mult mai greu de demonstrat, dacă nu chiar imposibilă.



Experiență în problematici europene sau carieră în IT?

Recapitulăm: dacă profilul de pe www.linkedin.com al consilierei personale a lui Dominic Fritz cuprinde date reale, în sensul că Dana Lazăr a fost, într-adevăr, coordonator de proiect, respectiv specialist recrutare IT, atunci calculul vechimii în specialitatea studiilor de automatică și calculatoare se bazează pe date false, din moment ce doamna în cauză n-a amintit în profilul ei de pe site-ul respectiv că ar fi avut vreodată joburi de consultant inginerie informatică și de inginer IT.

De altfel, să ne amintim cum a fost prezentată, în 11 februarie 2021, tânăra useristă timișorenilor de însuși protectorul ei, Dominic Fritz: “Dana Lazăr are 36 de ani și două profesii, inginer de sistem și psiholog, ambele foarte utile în primărie. I-am făcut propunerea să mi se alăture nu doar pentru abilitățile organizatorice și buna înțelegere a oamenilor, ci pentru cunoștințele pe care le-a dobândit în domeniul afacerilor europene, în care a activat. A scris și a coordonat proiecte europene pentru tineri în cadrul Fundației Student Plus Timișoara (Tineret în Acțiune/Erasmus Plus) și a susținut ateliere pe teme europene pentru Centrul de Informare Europe Direct Timișoara. Așa a și fost recrutată de europarlamentarul USRPLUS Vlad Botoș, pentru care a lucrat, ca asistent local, din 2019. Îi mulțumesc lui Vlad că a acceptat transferul Danei de la cabinetul lui din Parlamentul European la Primăria Timișoara”.



Așadar cine minte? Ce a făcut Dana Lazăr la Fundația Student Plus: a prestat consultanță inginerie informatică sau a scris și a coordonat proiecte europene, care i-au adus ulterior joburi de asistent la cabinetul unui europarlamentar USR și de consilier personal al unui primar USR?

Site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare a UPT conține un grupaj de aprecieri la adresa instituției făcute de foști absolvenți. Apar acolo tineri cu joburi serioase la firme precum Vitesco Technologies, The Acces Group, Atos, Hella Electronics sau Continental Automotive. Noul funcționar public al administrației Fritz s-ar potrivi în compania lor ca nuca în perete.