O consilieră personală a primarului Fritz își securizează jobul la stat, prin concurs fără adversar la DASMT

Cu aproape un an și jumătate în urmă, Dominic Fritz îi mulțumea public europarlamentarului USR Vlad Botoș că a acceptat transferul unei tinere useriste, Dana Lazăr, de la cabinetul lui din Parlamentul European, la Primăria Timișoara, unde urma să-l consilieze pe noul edil în “problematici europene”.

Despre Vlad Botoș găsiți informații interesante în articolul publicat de ziarul Libertatea în 17 februarie 2022: “File din CV-ul de negăsit al unui lider USR. Pe urmele lui Vlad Botoș, prin patru partide”.

Șefă peste o comisie care selectează impostori

Bun, emoționantul moment, cu mulțumirile publice adresate de Fritz lui Botoș pentru că i-a permis să dea o asemenea lovitură pe segmentul de resurse umane, avea loc în 11 februarie 2021. Fix 12 zile mai târziu, prin hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 64 din 23 februarie 2021, s-a stabilit componența Comisiei de selecție pentru evaluarea/selecția membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară: Dana Lazăr – președinte, Floare Păun, Mihail Drăgoi, Dorina Otelia Rușeț, Carmen Popescu – membri.



Așadar, adusă cu surle și trâmbițe în primărie ca să-i dea sfaturi prețioase lui Dominic Fritz pe “problematici europene”, tânăra în vârstă de 37 de ani ajunsese cu o viteză uluitoare șefă peste o comisie. Dar nu o comisie axată pe “problematici europene”, ci una care selectează impostori.

Într-un articol publicat luna trecută, v-am relatat cum o useristă cu rol de secretară în partid și un “patron” de rulotă cu sandwich-uri au ajuns administratori peste piețele Timișoarei. Dar Alma Kiș și Dan Stoica nu ajunseseră de capul lor acolo, ci au fost girați de către comisia condusă de consiliera personală a lui Fritz, Dana Lazăr, comisie alcătuită, conform OUG 109/2011, din specialiști în resurse umane.

Și, apropo de poziția deținută de doamna Lazăr în comisia respectivă, unul dintre membrii acesteia, Dorina Rușeț, are mai multă experiență în domeniul resurselor umane decât are șefa comisiei ani de viață… Nu este o metaforă: doamna Rușeț are 39 de ani și 9 luni de vechime în funcția de director resurse umane la Universitatea Politehnica Timișoara.

Revenind la Dana Lazăr, nu știm ce legătură poate exista între “problematicile europene”, pentru care a fost adusă în primărie, și poziția de președinte al comisiei de selecție a membrilor CA în societățile PMT, dar nici nu ne miră discrepanța între vorbe și fapte la actuala administrație a orașului. Strict din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat mare lucru după alegerile din 2020.

CV-ul oficial e sub lacăt, vi-l prezentăm pe cel de pe internet

Cităm, în continuare, din prezentarea tinerei useriste făcute, în februarie 2021, pe pagina de Facebook a PMT: “Dana Lazăr are 36 de ani și două profesii, de inginer de sistem și de psiholog. Este licențiată în psihologie la Universitatea Tibiscus și în automatică și calculatoare la Universitatea Politehnica. A profesat în specializările de bază, dar a dezvoltat un interes pentru afaceri europene, încă din studenție”.



Așa cum deja știți, extrem de transparent, Dominic Fritz nu dorește ca timișorenii să aibă acces la CV-urile consilierilor săi personali, prevalându-se de lipsa unei obligații legale în acest sens. Ca atare, noi toți ar trebui să luăm de bune informațiile minimale servite de primărie, însă, uneori, aceste informații par să fie într-o oarecare distonanță cu altele găsite pe internet.

Astfel, conform profilului său de pe site-ul www.linkedin.com, Dana Lazăr a fost, timp de șapte ani (2003-2010), studenta Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara, pentru ca, între 2013 și 2017 să urmeze cursurile Facultății de Psihologie, la universitatea privată Tibiscus.

După activitatea desfășurată în două ONG-uri (“project coordinator” la Student Plus Foundation, între 2011 și 2017, respectiv “information officer” la Europe Direct Timișoara, între 2013 și 2017), Dana Lazăr s-a angajat, în luna mai 2017, la o firmă de IT, Softvision, un punct de lucru al unei companii puternice din Cluj-Napoca.

Surprinzător, acolo, doamna Lazăr nu a lucrat ca programator, ci ca specialist în recrutare, fructificându-și, astfel, cunoștințele de psihologie dobândite la Tibiscus. Doi ani mai târziu, în septembrie 2017, Dana Lazăr ajunge asistentă la cabinetul europarlamentarului USR Vlad Botoș, iar de-aici încolo știți povestea.

Din tot acest scurt traseu profesional al tinerei useriste nu reiese când a profesat într-una din cele două specializări de bază, IT-ul, așa cum eram anunțați în prezentarea elogioasă de pe pagina de Facebook a PMT. Încă o probă de discrepanță între vorbe și fapte…

Vechime acumulată pe sistem Făt Frumos: într-un an cât alții în șapte

Deoarece funcția de consilier personal pe care o ocupă în acest moment este una limitată pe durata mandatului de primar al lui Dominic Fritz, Dana Lazăr avea nevoie de securizarea jobului la stat. Conform surselor noastre extrem de bine informate, consiliera personală a lui Fritz este candidatul cu numărul de înregistrare 8917 care s-a prezentat la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad superior la Serviciul Strategii Programe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT). Previzibil, nici Dana Lazăr, nici Esztero Emese, directorul general interimar al DASMT, nu au dorit să comunice cu noi pe acest subiect…

La concursul pentru ocuparea funcției respective s-ar fi putut prezenta orice absolvent de studii superioare, indiferent că vorbim de licențiați în muzică, arhitectură sau educație fizică și sport, pentru că, aparent, un domeniu sensibil precum asistența socială nu are nevoie de specialiști, ci de sinecuriști. Pe lângă condiția absolvirii unor studii universitare de licență, oricare ar fi fost ele, candidații trebuia să îndeplinească și condiția minimă de vechime de șapte ani în specialitatea respectivelor studii.



Absolut previzibil, Dana Lazăr a concurat singură pe post, celălalt candidat care trecuse de selecția dosarelor nemaiprezentându-se, în 7 iunie, la proba scrisă. Când o fi auzit ce contracandidată are, și-o fi zis omul că n-are rost să-și piardă timpul… Cu 90 de puncte din 100 posibile la proba scrisă, îndrăznim să anticipăm că Dana Lazăr va trece fluierând, marți, 14 iunie, de proba interviului.



În definitiv, dacă a reușit să îi convingă absolut miraculos pe membrii comisiei de concurs că până în iunie 2022 a acumulat șapte ani de vechime în specialitatea psihologie, deși a absolvit facultatea de profil în urmă cu doar cinci ani (iunie 2017), nimic nu poate fi imposibil pentru tânăra frumoasă și liberă, căreia îi prevedem un viitor frumos în administrația publică. Pe modelul Rebecca Bedelean.